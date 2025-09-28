By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 34357 रन बनाए।
सचिन रमेश तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 594 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 28016 रन बनाए।
कुमार संगाकारा
Pic Credit: Social Media
सूची में तीसरे स्थान पर भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 550 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 27599 रन बनाए हैं।
विराट कोहली
Video Credit: Social Media
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 560 मैच खेले, जिसमें 27483 रन बनाए।
रिकी पोंटिंग
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 5वें नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 652 मैच खेले, जिसमें 25957 रन बनाए।
महेला जयवर्धने
Pic Credit: Social Media
सूची में 6वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 519 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 25534 रन बनाए।
जैक कैलिस
Pic Credit: Social Media
सूची में अगला नाम भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का है। वे लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 509 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 24208 रन बनाए।
राहुल द्रविड़
Pic Credit: Social Media
सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 430 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर कुल 22358 रन बनाए।
ब्रायन लारा
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 9वें स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 373 मैच खेले हैं, जिसमें 21737 रन बनाए हैं।
जो रूट
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 10वें और आखिरी नंबर पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 586 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 21032 रन बनाए।
सनथ जयसूर्या
Pic Credit: Social Media
एशिया कप टी-20 में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है?
Click Here