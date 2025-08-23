By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
नव्या के साथ दिशा परमार की 10 सुंदर तस्वीरें!
दिशा परमार, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, अपनी बेटी नव्या के साथ अनमोल पल साझा करती हैं।
दिशा परमार
Instagram:
dishaparmar
नव्या के साथ खेलना, गाना और डांस करना दिशा के पसंदीदा क्षणों में से हैं।
बेटी के साथ
Instagram:
dishaparmar
सोशल मीडिया पर दिशा अक्सर नव्या के साथ क्यूट वीडियो और फोटो शेयर करती हैं।
सोशल मीडिया
Instagram:
dishaparmar
नव्या की पहली चाल, पहला शब्द, दिशा के लिए यादगार लम्हे हैं।
खास पल
Instagram:
dishaparmar
दिशा नव्या के साथ अपनी यात्राओं और छुट्टियों की तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।
ट्रेवल गोल्स
Instagram:
dishaparmar
फैशन सेंस से लेकर नव्या की परवरिश तक, दिशा हर पहलू में सजग रहती हैं।
कूल मॉम
Instagram:
dishaparmar
दिशा ने बताया कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है।
मदरहुड
Instagram:
dishaparmar
दिशा और नव्या की बॉन्डिंग दर्शाती है कि मां-बेटी का रिश्ता कितना खास होता है।
मां-बेटी गोल्स
Instagram:
dishaparmar
दिशा परमार ने नव्या के साथ अपनी जर्नी को 'जीवन का सबसे सुंदर अध्याय' कहा है।
खूबसूरत
Instagram:
dishaparmar
‘बिग बॉस 19’ के सेट की 7 तस्वीरें, सलमान खान ने शुरू की शूटिंग
Click Here