कैसे अच्छे भोजन भी बन सकते हैं आपकी सेहत के दुश्मन?
स्वास्थ्य के लिए सही समय पर सही आहार लेना जरूरी है। सही समय पर ना खाने से अच्छा भोजन भी हानिकारक बन सकता है।
खाने का सही समय
नाश्ते में फल खाना लाभदायक लेकिन रात में फल से हो सकती है गैस की समस्या।
1
दही खाना सुबह के समय फायदेमंद लेकिन रात में खाने से हो सकती है सर्दी-खांसी।
2
चाय-कॉफी का सेवन सुबह के समय उत्त, देर रात पीने से नींद प्रभावित होती है।
3
भोजन के तुरंत बाद फल ना खाएं, पाचन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी बचें।
4
शाम को प्रोटीन युक्त आहार लेना बेहतर, रात में भारी प्रोटीन से बचें।
5
सुबह के समय जल्दी पानी पीना स्वास्थ्यवर्धक, रात में अधिक पानी से नींद में खलल।
6
रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं, देर से खाने से वजन बढ़ सकता है।
7
व्यायाम के बाद प्रोटीन शेक लाभकारी लेकिन सोने से पहले नहीं।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
