Nov 26, 2025
Beauty
विंटर स्पेशल DIY मॉइश्चराइजिंग फेस मास्क!
सर्दियों में त्वचा अक्सर रूखी और बेजान हो जाती है। घरेलू उपचार से इसे नरम और मुलायम बनाएं।
विंटर स्किन केयर
ओट्स मिल्क-हनी मास्क त्वचा को पोषण देने और नमी बनाए रखने में सहायक है।
घरेलू मास्क
सामग्री: ओट्स, दूध और शहद। इन्हें समान मात्रा में लें और मिश्रण तैयार करें।
जरूरी चीजें
मास्क बनाने की विधि: ओट्स को पीस लें, दूध और शहद मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट बना लें।
ऐसे बनाएं
लगाने का तरीका: चेहरे पर समान रूप से मास्क लगाएं और 15-20 मिनट तक रखें।
चेहरे पर लगाएं
मास्क हटाने के बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें और तौलिये से थपथपा कर सुखाएं।
साफ करें
नियमित उपयोग से त्वचा में निखार आता है और रूखापन कम होता है। सप्ताह में 2-3 बार मास्क लगाएं और पर्याप्त पानी पिएं।
फायदे
यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
