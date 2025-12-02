By Deepali Srivastava
कार में आ रही बदबू हो जाएगी गायब, इस फल को काटकर रख दें
कही से आने-जाने के लिए कार सबसे सुविधाजनक साधन बन चुका है। यही कारण है कि आजकल हर घर में कार मौजूद है। कार को रखने के साथ उसकी केयर भी करनी पड़ती है।
कई बार कार के एसी या डक में से बाहर की बदबू अंदर घुस जाती है। फिर इस बदबू से कार में सवार लोग परेशान हो जाते हैं। ये जल्दी निकलती भी नहीं है।
अगर आप भी कार की बदबू से परेशान हो चुके हैं, तो एक आसान तरीका अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या है ट्रिक।
ज्यादातर लोग इस फल को मजे से खाते हैं और इसका सिरका भी पिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सेब की। जी हां, सेब से बदबू दूर हो जाएगी।
चलिए आपको बताते हैं कार की बदबू दूर करने के लिए सेब का इस्तेमाल कैसे करना है।
स्टेप 1
सबसे पहले सेब को आधा-आधा काट लेना है।
स्टेप 2
एक हिस्सा कार के आगे की ओर और दूसरा पीछे वाली सीट के नीचे रख दें।
स्टेप 3
अब कार को 1 घंटे के लिए बंद करके छोड़ दें। बस कार से किसी भी तरह की बदबू गायब हो जाएगी। इस हैक को ट्राई करके जरूर देखें।
