इस बार जमकर तपाएगी गर्मी, WMO ने कर दी डराने वाली भविष्यवाणी; मॉनसून पर भी बुरा असर

Mar 13, 2026 12:12 pm IST
इस बार मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भविष्यवाणी की है कि इस बार अल नीनो का प्रभाव देखा जा सकता है। इसका असर भारत के मॉनसून पर भी पड़ सकता है। 

मार्च का महीना शुरू होते ही इस बार जून जैसी गरमी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक इस बार अल नीनो की वजह से भारत में मॉनसून प्रभावित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अल नीनो की वजह से बारिश सीमित हो सकती है। गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अल नीनो के 62 फीसदी चान्स हैं। जून और अगस्त में अल नीनो की 80 फीसदी संभावना है।

पहले मौसम विभाग का कहना था कि अल नीनो का प्रभाव जुलाई और सितंबर के दौरान देखा जाएगा। पहले इसकी 52 फीसदी संभावना जताई गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया। अल नीनो की वजह से इस साल बारिश पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है।

WMO ने कर दी डराने वाली भविष्यवाणी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अपडेट में कहा गया है कि इस बार जलवायु परिवर्तन की वजह से सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ सकता है। इसका असर पहले से ही महसूस होने लगा है। मार्च के महीने से ही कई जगहों पर हीट वेव जैसी स्थिति देखी जा रही है।

क्या है मौसम केंद्र का पूर्वानुमान

मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह में तापमान बढ़ने की वजह से अल नीनो बनता है। ऊष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव की वजह से यह घटना होती है। वहीं ला नीना का प्रभाव विपरीत होता है। 2023-24 में जो अल नीनो आया था वह अब तक के सबसे शक्तिशाली अल नीनो में है। यह अब तक के पांच सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से एक था।

हरियाणा में हो सकती है बारिश

हरियाणा में तेज गर्मी के बीच अगले एक दो दिन के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इसके बावजूद तापमान अभी भी सामान्य से लगभग पांच डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। प्रदेशवासियों को शनिवार को बारिश का अनुमान जताया गया है जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग ने 14 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने का अनुमान जताया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटों के साथ बादल छाने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

