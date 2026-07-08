अल नीनो के बाद भी मुंबई में क्यों हो रही इतनी भारी बारिश? जानें क्या है मॉनसून का विज्ञान

Mumbai Rain: आंकड़ों के मुताबिक, 1981 से 2000 के बीच मुंबई में औसत वार्षिक बारिश 2,325.8 मिमी होती थी। 2001 से 2024 के बीच यह वार्षिक औसत बढ़कर 2,672.7 मिमी हो गया।

Mumbai Rain Updates: मुंबई में इस साल मॉनसून ने देरी से दस्तक देने के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि इतिहास के कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच कोलाबा वेधशाला ने रिकॉर्ड 791 मिमी बारिश दर्ज की है, जो कि इसके पूरे जुलाई महीने के जलवायु औसत यानी 768.5 मिमी से भी अधिक है। वहीं, सांताक्रूज वेधशाला ने इस दौरान 879 मिमी बारिश दर्ज की है, जो इसके पूरे महीने के औसत 919.9 मिमी के बेहद करीब है।

यह मूसलाधार बारिश ऐसे समय में हो रही है जब देश अभी भी अल नीनो (El Nino) के प्रभाव से जूझ रहा है। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर की सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है, जिससे अक्सर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में देरी होती है। हालांकि मुंबई में मॉनसून सामान्य से लगभग दो सप्ताह देरी से आया, लेकिन जून के अंत तक यह एक्टिव फेज में प्रवेश कर गया, जिसके बाद मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश हुई।

अल नीनो और मूसलाधार बारिश में विरोधाभास नहीं जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो के बावजूद इतनी भारी बारिश होना कोई विरोधाभास नहीं है। अल नीनो यह तय कर सकता है कि मॉनसून कब आएगा और कितना सक्रिय रहेगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बारिश के पारंपरिक तौर-तरीकों को स्थायी रूप से बदल रही है। एक बार जब कोई वेदर सिस्टम सक्रिय हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश अधिक अनिश्चित और अत्यधिक तीव्र हो जाती है।

आंकड़ों के मुताबिक, 1981 से 2000 के बीच मुंबई में औसत वार्षिक बारिश 2,325.8 मिमी होती थी। 2001 से 2024 के बीच यह वार्षिक औसत बढ़कर 2,672.7 मिमी हो गया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि पिछले कुछ दशकों में मुंबई की सालाना बारिश में 346.9 मिमी यानी लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

मुंबई की तीव्र बारिश के पीछे का विज्ञान वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म हो रहा वायुमंडल और तेजी से गर्म होते महासागर हवा में अधिक नमी सोख रहे हैं। इसके कारण जो बारिश पहले कई दिनों में फैलकर हुआ करती थी, वह अब कुछ ही घंटों के भीतर कम समय में अत्यधिक तीव्र बौछार के साथ होती है। ऐसी बारिश शहरी जल निकासी प्रणालियों को पंगु बना देती है और अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा करती है।

आईएमडी के पूर्व महानिदेशक डॉ. केजे रमेश ने बताया, "अल नीनो के वर्षों में बारिश के दिनों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मॉनसून का चरित्र स्थायी रूप से बदल गया है। अब अल नीनो हो या न हो बारिश कम समय में अत्यधिक तीव्रता के साथ ही होगी।"

मैरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रघु मुर्तुगुड्डे ने बताया कि इस तीव्र बारिश के लिए कई मौसम प्रणालियां एक साथ जिम्मेदार थीं। उन्होंने कहा, "मुंबई में मॉनसून की देरी अल नीनो की वजह से थी। लेकिन पश्चिम एशिया के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न और अरब सागर की हवाओं में आए बदलावों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मॉनसून सिस्टम को भारी नमी दे रहे हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ, मॉनसून के मुख्य क्षेत्र में भारी बारिश शुरू हो गई और वह नमी मुंबई तक पहुंच गई। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों ने इस नमी से लदी हवा को ऊपर उठने पर मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप मुंबई में यह मूसलाधार बारिश हुई।"

उन्होंने आगे कहा कि अब अल नीनो को ग्लोबल वार्मिंग से अलग करके नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर मॉनसून के व्यवहार को बदल रहे हैं।