अल नीनो ही नहीं, अन्य चार वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है मॉनसून; आखिर कब तक लगा रहेगा ब्रेक
मॉनसून को आगे बढ़ने से रोकने में एक-दो नहीं बल्कि पांच फैक्टर काम कर रहे हैं। प्रशांत विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर मैडेन जूलियन दोलन, कमजोर कम दबाव के क्षेत्र और अल नीनो की वजह से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
केरल से एंट्री करने के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ा था। हालांकि अब दो सप्ताह से मॉनसून पर जैसे ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद मॉनसून रुका हुआ है। इधर बिहार में प्रवेश करने के बाद मॉनसून आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो के अलावा चार और भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि मॉनसून को आगे नही बढ़ने दे रहे हैं। धान की फसल के लिए अब बारिश की जरूरत है। जबकि उत्तर भारत में जून के महीने में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है।
इन पांच वजहों से रुका है मॉनसून
मौसम के जानकारों का कहना है कि प्रशांत विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, कमजोर कम दबाव का क्षेत्र, मैडेन जूलियन दोलन में कमी और अल नीनो की वजह से मॉनसून पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रशांत विक्षोभ का मतलब प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले तूफान और चक्रवातीय दबाव से है। समुद्री तापमान में बदलाव की वजह से ही प्रशांत विक्षोभ बनता हैऔर यह मौसम चक्र को बुरी तरह प्रभावित कर देता है।
वहीं पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से पैदा होता है और उत्तर भारत में अचानक बारिश या बर्फबारी करवाता है। मैडेन जूलियन की बात करें तो यह हिंद महासागर में प्रभावशाली साबित होने वाली एक वायुमंडलीय प्रणाली है जो कि एक या दो महीने में रिपीट होती रहती है। बार-बार होने की वजह से ही इसे दोलन कहा जाता है। यह जब 30 दिन हिंद महासागर से गुजरता है तो मॉनसून को मजबूत करता है और अच्छी वर्षा होती है। वहीं जब अंतराल 60 दिन का हो जाता है तो बारिश कम होती है।
बार-बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भी असर
मौसम विभाग का कहा है कि बार-बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मॉनसून की रफ्तार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।इससे उत्तर -पश्चिम से शुष्क हवाएं प्रवेश करती हैं जो कि बादलों के लिए दुश्मन की तरह काम करती हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार दिल्ली तक मॉनसून पहुंचने में जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा।
विशेषज्ञों ने मौसम की बेरुखी का जिक्र करते हुए कहा कि 18-19 जून के करीब बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और फिर पूर्वी हवाएं अरब सागर से नमी वाली हवाओं को दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर खींचने में मदद करती हैं।
उन्होंने बताया, 'इसके बाद यह प्रणाली ओडिशा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर-पश्चिम भारत (जिसमें दिल्ली भी शामिल है) की ओर बढ़ती है। इससे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमने वाला चक्रवाती हवाओं का एक अनुकूल पैटर्न बनता है, जो मॉनसून को देश के अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ने में मदद करता है।' आम तौर पर 27 जून के आसपास मॉनसून दिल्ली पहुंचता है। हालांकि इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली पहुंच सकता है।
आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक यह देरी ऐसे समय हुई है जब भारत में 4 जून से 18 जून के बीच बारिश में 41 प्रतिशत की कमी देखी गई है और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर रुका हुआ है। इस दौरान देश में सामान्य 72.2 मिमी के मुकाबले 42.6 मिमी बारिश हुई है। आईएमडी द्वारा जारी बारिश के क्षेत्र-वार आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत में 67 प्रतिशत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 42 प्रतिशत, दक्षिणी प्रायद्वीप में 22 प्रतिशत और उत्तर-पश्चिम भारत में छह प्रतिशत कम बारिश हुई है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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