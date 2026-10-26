चक्रवाती तूफान अर्नब आज आने वाला है, यूपी तक असर; 2 दिन में होगा और खतरनाक

Cyclone Arnab: कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। बांग्लादेश की तरफ से इसे अर्नब नाम दिया जाएगा। अर्नव या अर्नब संस्कृत के शब्द ‘अर्णव’ का देशज रूप है। इसका अर्थ महासागर, समुद्र, लहरें, वायु आदि होता है।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर सोमवार सुबह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके बाद मंगलवार को इसके भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और बुधवार सुबह तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने का अनुमान है। इस बीच तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश जारी है। चेन्नई और आसपास के जिलों में भी शनिवार रात से रुक-रुककर बारिश हो रही है।

मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार सुबह जारी राष्ट्रीय बुलेटिन में इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट संदेश जारी किया। बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना दबाव का क्षेत्र पिछले छह घंटों के दौरान पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ा।

रविवार को कहां था वेदर सिस्टम रविवार सुबह 5.30 बजे यह इसी क्षेत्र में केंद्रित था। यह अंडमान द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम से लगभग 440 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 880 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में काकीनाडा से 980 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, मछलीपट्टनम से 1,080 किलोमीटर पूर्व में और बापटला से 1,150 किलोमीटर पूर्व में स्थित था।

इसके आज लगभग दक्षिण की ओर बढ़ने, गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने और फिर धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़ने का अनुमान है। यह गतिविधि बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में होने का अनुमान है।

अर्नब नाम के चक्रवाती तूफान में बदलेगा इसके बाद पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह सोमवार सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में 'अर्नब' नामक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मंगलवार सुबह तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान बनने के आसार हैं।

इसके बाद तूफान के उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और और अधिक शक्तिशाली होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। इसके बुधवार, 28 अक्टूबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश के तट के निकट पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार हैं।

इन राज्यों पर होगा असर मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान 28 अक्टूबर को पूर्वाह्न तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश तथा यानम के तटों से अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में टकरा सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है।

ओडिशा में छुट्टियां रद्द ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी कृषि अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और हाई-अलर्ट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चक्रवात के कारण होने वाली भारी बारिश की स्थिति में प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सके, फसलों के नुकसान को कम किया जा सके और किसानों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके।

यूपी तक असर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे अवदाब ने तूफानी शक्ल ले लिया है। जद में आ रहे बांग्लादेश ने तूफान को ‘अर्नब’ नाम दिया है। वह समुद्र से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से आंधी और चमक-गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है। उस दिन और उसके एक-दो दिन बाद तक 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।