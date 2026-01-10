सर्दी का सितम, कब होगा कम? यूपी से बिहार IMD का अपडेट, इन राज्यों में जमकर बारिश

संक्षेप: ठंड को देखते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 6-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उड़ानों में देरी हो रही है।

भारत में जनवरी 2026 की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीत लहर का प्रकोप जारी है, खासकर उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट्स के अनुसार, पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 5-7°C के आसपास बना हुआ है, कई जगहों पर यह सामान्य से 5-6°C नीचे दर्ज किया जा रहा है।

उत्तर भारत: शीतलहर और कोहरे का 'रेड अलर्ट' उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ-साथ दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है।

दिल्ली-NCR: दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.6°C तक लुढ़क चुका है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 'यलो अलर्ट' जारी किया है। घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड: पूरा प्रदेश शीतलहर और 'कोल्ड डे' की स्थिति में है। पश्चिमी यूपी में कोहरा ज्यादा घना है। 11-12 जनवरी तक यहां कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी UP और बिहार में भीषण कोहरा और शीत लहर जारी है। पटना, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में कोहरा बहुत घना है। बिहार के कई जिलों में Orange Alert जारी।

पंजाब और हरियाणा: यहां स्थिति बेहद गंभीर है। कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। 11 जनवरी तक यहां भीषण शीतलहर का अलर्ट है।

राजस्थान: कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के पास है। शेखावटी क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना है। यहां 14 जनवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान है। 6-10 जनवरी के बाद भी शीत लहर जारी रह सकती है। जयपुर समेत कई इलाकों में तापमान 1-4°C तक गिर चुका है।

पहाड़ी राज्य: बर्फबारी का दौर जारी पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदला है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड- इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। 10 से 13 जनवरी के बीच पहाड़ों पर मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में दिखेगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

दक्षिण भारत: बारिश की चेतावनी जहां उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश मुसीबत बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 9-10 जनवरी को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

राज्य/क्षेत्र,कब तक सताएगी सर्दी? राहत की उम्मीद दिल्ली-NCR- 11-12 जनवरी तक घना कोहरा और शीत लहर,13 जनवरी के बाद दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभव।

राजस्थान- 14 जनवरी तक गंभीर शीतलहर,15 जनवरी (मकर संक्रांति) के बाद ठंड का जोर टूटने लगेगा।

पंजाब/हरियाणा- 11 जनवरी तक रेड अलर्ट,12 जनवरी के बाद कोहरे की तीव्रता में कमी आ सकती है।

यूपी/बिहार- 12-13 जनवरी तक घना कोहरा,14 जनवरी के बाद धूप निकलने की संभावना बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश- 10-11 जनवरी तक शीतलहर,12 जनवरी के बाद तापमान में 2-3°C की बढ़ोतरी होगी।

कुल मिलाकर उत्तर भारत में जनवरी के दूसरे सप्ताह (12-15 जनवरी) से ठंड में उल्लेखनीय कमी आएगी। कोहरा भी धीरे-धीरे कम होगा, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में 15-18 जनवरी तक लग सकता है।