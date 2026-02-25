समंदर में उठा सबसे शक्तिशाली चक्रवात 'होरासियो'! पलक झपकते बना 'दैत्य', फिर हो गया शांत
जानिए 2026 के सबसे शक्तिशाली चक्रवात 'होरासियो' के बारे में। 260 km/h की रफ्तार वाले इस कैटेगरी 5 तूफान के तेजी से भयंकर रूप लेने और फिर अचानक कमजोर पड़ने की पूरी वैज्ञानिक जानकारी और ताजा अपडेट।
इस सप्ताह उष्णकटिबंधीय चक्रवात होरासियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। यह तेजी से 2026 की सबसे प्रमुख मौसमी घटना बन गया है। दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में मॉरीशस के पूर्व और रोड्रिग्स के पास यह तूफान बेहद तेजी से ताकतवर हुआ, लेकिन अब यह खुले पानी के ऊपर कमजोर पड़ने लगा है जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है।
'कैटेगरी 5' के स्तर का तूफान
जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर (JTWC) और पैसिफिक डिजास्टर सेंटर (PDC) की रिपोर्टों के अनुसार, अपनी चरम सीमा पर होरासियो ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था। चेतावनी संख्या 9 के दौरान, निरंतर चलने वाली हवाओं की गति 140 नॉट्स (लगभग 160 मील प्रति घंटे या 260 किमी/घंटे) तक पहुंच गई थी। हवा के झोंकों की गति 170 नॉट्स तक दर्ज की गई।
इस प्रचंड गति ने होरासियो को सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर एक कैटेगरी 5 के चक्रवात के बराबर ला खड़ा किया, जो इसे इस साल के पिछले सभी तूफानों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है।
तूफान की वर्तमान स्थिति और पूर्वानुमान
PDC की वेबसाइट पर मौजूद ताजा JTWC चेतावनी और मॉरीशस मौसम विज्ञान सेवा (MMS) के अनुसार, तूफान की ताजा स्थिति इस प्रकार है-
कमजोर होती हवाएं: हवा की गति घटकर अब 95 नॉट्स (और 115 नॉट्स तक के झोंके) रह गई है।
स्थान: यह पोर्ट लुइस, मॉरीशस से लगभग 510 समुद्री मील (NM) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। 24 फरवरी को MMS ने इसका केंद्र 22.4°S, 64.3°E (रोड्रिग्स से 315 किमी दक्षिण-पूर्व और मॉरीशस से 745 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व) दर्ज किया।
केंद्रीय दबाव: तूफान का केंद्रीय दबाव 955 hPa (हेक्टोपास्कल) आंका गया है और यह 19 किमी/घंटा की रफ्तार से दक्षिण-दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
आगे का रास्ता: अगले 48 घंटों में इसके पूर्व की ओर मुड़ने और तेजी से कमजोर होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद यह धीमा पड़ जाएगा और पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। मॉरीशस मौसम विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि यह तूफान द्वीपों से दूर जाते हुए कमजोर होने के संकेत दे रहा है।
2026 का सबसे मजबूत तूफान क्यों?
होरासियो का यह खिताब मुख्य रूप से इसके तेजी से तीव्र होने के दौरान मापी गई 'चरम हवा की गति' पर आधारित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी चक्रवात की ताकत कई पैमानों पर मापी जा सकती है (जैसे- हवा की गति, न्यूनतम दबाव, आकार, बारिश या तूफान का उछाल)। होरासियो का प्रमुख दर्जा इसके समग्र प्रभाव या अवधि के कारण नहीं, बल्कि खुले समुद्र में इसकी संक्षिप्त लेकिन विस्फोटक मजबूती के कारण है।
इस तूफान की सबसे खास बात इसकी अत्यधिक चरम तीव्रता और न्यूनतम जमीनी प्रभाव का संयोजन है। इसने करीबी द्वीपों पर खतरनाक लहरों और तेज हवाओं का खतरा तो पैदा किया, लेकिन किसी भी विनाशकारी लैंडफॉल (जमीन से टकराने) से पहले ही यह कमजोर हो गया।
होरासियो इतनी जल्दी कमजोर क्यों होने लगा?
होरासियो का कमजोर होना भी उतना ही नाटकीय था जितना कि इसका शक्तिशाली होना। 24 फरवरी (चेतावनी संख्या 10) तक हवाओं की गति 120 नॉट्स तक गिर गई, जिसके आगे 100, 80 और फिर 60 नॉट्स तक गिरने का पूर्वानुमान है। इस तेजी से पतन के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े पर्यावरणीय कारण हैं।
- शुष्क हवा का प्रवेश: तूफान के मध्य स्तरों में काफी मात्रा में शुष्क हवा घुस गई है, जो इसकी नमी और ऊर्जा को सोख रही है।
- बढ़ता वर्टिकल विंड शीयर: हवा के प्रवाह में भारी बदलाव (15-20 नॉट्स का विंड शीयर) तूफान की लंबवत संरचना को नष्ट कर रहा है।
हालांकि समुद्र की सतह का तापमान अभी भी तूफान के अनुकूल था, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों ने तूफान को अंदर से तोड़ दिया है। तूफान की 'आंख' अब भर रही है, और इसकी गहराई में भारी कमी आई है। आने वाले समय में यह अपना उष्णकटिबंधीय स्वरूप भी खो देगा।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तीव्र और तेजी से घूमने वाला तूफान है जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आस-पास गर्म महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है। इस तूफान के केंद्र में हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिसे चक्रवात की 'आंख' कहा जाता है, जहां मौसम प्रायः शांत रहता है। हालांकि, इस आंख के ठीक बाहर (आईवॉल) अत्यधिक तेज हवाएं गोलाकार दिशा में घूमती हैं और घने बादलों के साथ भारी बारिश होती है। समुद्र की सतह की गर्मी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने वाले ये चक्रवात जब तटीय इलाकों से टकराते हैं, तो अपनी तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ऊंची समुद्री लहरों (स्टॉर्म सर्ज) के कारण भारी तबाही मचा सकते हैं।
भारत पर इसका क्या असर?
चक्रवात 'होरासियो' का भारत पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तूफान दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर (मॉरीशस और रोड्रिग्स के आसपास) में स्थित है, जो भारतीय तटों से हजारों किलोमीटर दूर है। वर्तमान पूर्वानुमानों और ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, यह सिस्टम भारत की दिशा में आने के बजाय और अधिक दक्षिण की ओर (ध्रुवों की तरफ) खिसक रहा है और तेजी से कमजोर भी पड़ रहा है। इसलिए, भारत के किसी भी तटीय क्षेत्र या मौसम के लिए इस चक्रवात से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और देश इससे पूरी तरह सुरक्षित है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
