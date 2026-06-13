क्या होता है अल नीनो? मॉनसून पर इसका कैसा असर, जानें इस साल कितनी होगी बारिश

Monsoon Rain Updates: मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) के अनुमानों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है और इसके पूरे मॉनसून सीजन में बने रहने की संभावना है।

Monsoon Rain Updates: देश में इस साल के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon) के दौरान बारिश को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गनाइजेशन (ESSO) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा जलवायु बुलेटिन के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में वर्तमान में अल नीनो (El Nino) की स्थिति सक्रिय है और इस मॉनसून सीजन के दौरान इसके और अधिक मजबूत होने की आशंका है।

मौसम एजेंसियों ने पुष्टि की है कि प्रशांत महासागर और वायुमंडल, दोनों ही स्तरों पर अब अल नीनो के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है और समुद्र के भीतर सतह के नीचे)भी गर्म पानी की मौजूदगी बनी हुई है।

आखिर क्या है अल नीनो? अल नीनो एक वैश्विक जलवायु पैटर्न है, जो तब विकसित होता है जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह वॉर्मिंग हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव को बदल देती है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है।

सामान्य दिनों में चलने वाली हवाएं जब कमजोर पड़ जाती हैं तब जो गर्म पानी आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ता था वह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ फैलने लगता है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर मौसम का मिजाज बदल जाता है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ आती है, तो कहीं सूखा पड़ता है। अल नीनो उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे इंसो (ENSO) कहा जाता है, जिसमें ला नीना (ठंडा चरण) भी शामिल है।

महासागरों में तेजी से बढ़ा तापमान आईएमडी के बुलेटिन के मुताबिक, मई के महीने में मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। ऐसा ही बदलाव पश्चिमी प्रशांत महासागर, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और महासागर के दोनों गोलार्द्धों के हिस्सों में भी देखा गया। चिंता की बात यह है कि हिंद महासागर के दोनों हिस्से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी सामान्य से अधिक गर्म बने हुए हैं। अप्रैल की तुलना में मई में प्रशांत और हिंद महासागर के बड़े हिस्सों में तापमान में यह बढ़ोतरी और व्यापक हुई है, जो इसके लगातार मजबूत होने का सबूत है।

कैसी रही है ENSO की स्थिति? पिछले एक साल में इंसो चक्र में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। 2025 के मध्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य थी। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक मौसम ला नीना के प्रभाव में रहा। मार्च 2026 में स्थिति एक बार फिर सामान्य हुई। जून 2026 यानी कि वर्तमान में प्रशांत महासागर का तापमान अब अल नीनो के स्तर को पार कर चुका है।

मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) के अनुमानों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है और इसके पूरे मॉनसून सीजन में बने रहने की संभावना है।