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क्या होता है अल नीनो? मॉनसून पर इसका कैसा असर, जानें इस साल कितनी होगी बारिश

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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Monsoon Rain Updates: मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) के अनुमानों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है और इसके पूरे मॉनसून सीजन में बने रहने की संभावना है।

क्या होता है अल नीनो? मॉनसून पर इसका कैसा असर, जानें इस साल कितनी होगी बारिश

Monsoon Rain Updates: देश में इस साल के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon) के दौरान बारिश को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गनाइजेशन (ESSO) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा जलवायु बुलेटिन के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में वर्तमान में अल नीनो (El Nino) की स्थिति सक्रिय है और इस मॉनसून सीजन के दौरान इसके और अधिक मजबूत होने की आशंका है।

मौसम एजेंसियों ने पुष्टि की है कि प्रशांत महासागर और वायुमंडल, दोनों ही स्तरों पर अब अल नीनो के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है और समुद्र के भीतर सतह के नीचे)भी गर्म पानी की मौजूदगी बनी हुई है।

आखिर क्या है अल नीनो?

अल नीनो एक वैश्विक जलवायु पैटर्न है, जो तब विकसित होता है जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह वॉर्मिंग हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव को बदल देती है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है।

सामान्य दिनों में चलने वाली हवाएं जब कमजोर पड़ जाती हैं तब जो गर्म पानी आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ता था वह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ फैलने लगता है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर मौसम का मिजाज बदल जाता है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ आती है, तो कहीं सूखा पड़ता है। अल नीनो उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे इंसो (ENSO) कहा जाता है, जिसमें ला नीना (ठंडा चरण) भी शामिल है।

महासागरों में तेजी से बढ़ा तापमान

आईएमडी के बुलेटिन के मुताबिक, मई के महीने में मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। ऐसा ही बदलाव पश्चिमी प्रशांत महासागर, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और महासागर के दोनों गोलार्द्धों के हिस्सों में भी देखा गया। चिंता की बात यह है कि हिंद महासागर के दोनों हिस्से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी सामान्य से अधिक गर्म बने हुए हैं। अप्रैल की तुलना में मई में प्रशांत और हिंद महासागर के बड़े हिस्सों में तापमान में यह बढ़ोतरी और व्यापक हुई है, जो इसके लगातार मजबूत होने का सबूत है।

कैसी रही है ENSO की स्थिति?

पिछले एक साल में इंसो चक्र में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। 2025 के मध्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य थी। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक मौसम ला नीना के प्रभाव में रहा। मार्च 2026 में स्थिति एक बार फिर सामान्य हुई। जून 2026 यानी कि वर्तमान में प्रशांत महासागर का तापमान अब अल नीनो के स्तर को पार कर चुका है।

मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) के अनुमानों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है और इसके पूरे मॉनसून सीजन में बने रहने की संभावना है।

आगे का क्या है अनुमान

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून-अगस्त के दौरान मध्य प्रशांत महासागर में यह गर्माहट लगातार बनी रहेगी और आने वाले महीनों में इसका दायरा और बढ़ेगा। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान अल नीनो मध्यम से मजबूत स्तर तक पहुंच सकता है। चूंकि भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करती है, ऐसे में अल नीनो का मजबूत होना कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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