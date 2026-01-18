Hindustan Hindi News
Western Disturbances Weakened Trigger Severe Winter Dry Spell Across Himalayan States uttarakhand jammu kashmir himachal
बेदम हो गए पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में हिमालयी राज्यों पर सूखे की सबसे ज्यादा मार

बेदम हो गए पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में हिमालयी राज्यों पर सूखे की सबसे ज्यादा मार

संक्षेप:

उत्तराखंड में ढाई महीने में बूंद नहीं गिरी, हिमाचल में करीब 95 फीसदी और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में 40 से 70 फीसदी तक कम बारिश हुई है। कश्मीर में इन दिनों चार फीट बर्फ पड़ती थी, इस बार एक से दो फीट ही बर्फ पड़ी है।

Jan 18, 2026 08:39 am ISTGaurav Kala चांद मोहम्मद, देहरादून
Himalayan Snow Loss: सर्दियों में इस बार पहाड़ी राज्य भी बारिश एवं बर्फबारी को तरस रहे हैं। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पर सर्दियों में सूखे की सबसे बड़ी मार पड़ी है। प्रदेश में ढाई माह के भीतर बारिश और बर्फबारी का सूखा पड़ा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी में काफी कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड मौसम के इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में दिसंबर में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी, 2016 के बाद दस साल बाद ऐसी स्थिति यहां बनी। जनवरी में भी अब तक बारिश का इंतजार है। नवंबर में भी सामान्य से 98 फीसदी कम बारिश महज .1 एमएम दर्ज की गई। बारिश और बर्फबारी न होने से प्रदेश को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जहां ढाई महीने में बूंद नहीं गिरी, हिमाचल में करीब 95 फीसदी और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में 40 से 70 फीसदी तक कम बारिश हुई। कश्मीर में जहां इन दिनों चार-चार फीट बर्फ पड़ती थी, वहां पर एक से दो फीट ही बर्फ पड़ी है।

हिमालयी राज्यों में जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक बारिश

एक नवंबर से 16 जनवरी की अवधि में देश के हिमालयी राज्यों में वर्षा के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक 20.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उसी अवधि में हिमाचल प्रदेश में 3.8 मिलीमीटर, लद्दाख में 1.2 मिलीमीटर और उत्तराखंड में मात्र 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उत्तराखंड में इस बार सामान्य से बेहद कम वर्षा हुई है।

उत्तराखंड में बदले मौसम का असर

कम बारिश और असामान्य मौसम का असर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। बदलते मौसम के कारण इंसानों के साथ-साथ पशुओं की सेहत भी प्रभावित हो रही है। सर्दी के बावजूद कई इलाकों में बीमारियों के मामले बढ़े हैं। मौसम की मार का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में सूखी ठंड महसूस की जा रही है।

कृषि, जंगल और जलस्तर पर संकट

कम बारिश के चलते कृषि और बागवानी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही नदियों का जलस्तर भी लगातार घट रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट की आशंका बढ़ गई है।

देहरादून-हरिद्वार समेत छह जिलों में आज कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में 18 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है।

बेदम हो रहे पश्चिमी विक्षोभ

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि इस बार पूरे देश में ही कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, लेकिन उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी विक्षोभ आए, वे बेहद कमजोर थे और उनमें नमी भी कम थी, इसलिए वे तेजी से गुजर गए। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ पहले जम्मू-कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड में वर्षा कराते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड तक पहुंचते-पहुंचते वे बेदम हो गए।

