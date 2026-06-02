मौसम ने डराया, पहले ही केरल आने में लेट मॉनसून और कराएगा इंतजार; UP कब पहुंचेगा
GFS यानी ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल के अनुसार, दक्षिण भारत के ऊपर पूर्वी हवाओं के मजबूती से बनने से पहले पश्चिम से नमी वाली हवाएं लेकर आ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ को हटना होगा। माना जा रहा है कि ऐसा होने तक केरल में मॉनसून की रफ्तार काफी धीमी रहने की संभावनाएं हैं।
मॉनसून का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। 1 जून गुजर जाने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून की बारिश केरल में इस सप्ताह के अंत में ही दस्तक दे सकती हैं। वहीं, इससे पहले लगाए गए एक पूर्वानुमान में कहा जा रहा था कि मॉनसून का इंतजार 11 मई तक हो सकता है। हालांकि, IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नई संभावित तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में मौसम विभाग के एक मॉडल के हवाले से का जा रहा है कि मॉनसून 5-6 जून तक दक्षिण भारत पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि मॉनसून के लिए जरूरी मजबूत ऊपरी हवाओं को दक्षिण भारत में स्थापित होने में तीन से चार दिन लग सकते हैं। केरल में मॉनसून की शुरुआत काफी धीमी या हल्की रह सकती है, न कि बहुत धमाकेदार। बादलों की जो पूरी ताकत और झमाझम बारिश होती है, वह धीरे-धीरे ही रफ्तार पकड़ेगी।
मॉनसून में क्यों हो रही है देरी
GFS यानी ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल के अनुसार, दक्षिण भारत के ऊपर पूर्वी हवाओं के मजबूती से बनने से पहले पश्चिम से नमी वाली हवाएं लेकर आ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ को हटना होगा। माना जा रहा है कि ऐसा होने तक केरल में मॉनसून की रफ्तार काफी धीमी रहने की संभावनाएं हैं।
खास बात है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को मॉनसून ने फेल कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि 26 मई तक मॉनसून केरल पहुंच सकता है। वहीं, IMD के अनुसार, इसकी सामान्य तारीख 1 जून है। अब दोनों ही तारीखों पर मॉनसून उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया है। साल 2025 में 24 मई को मॉनसून केरल पहुंच गया था।
केरल में क्या है स्थिति
केरल में प्री मॉनसून बारिश ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन अब तक मौसम विभाग ने मॉनसून के आगमन का ऐलान नहीं किया है। मॉनसून के आने के लिए ये तीन शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। पहली, केरल के कम से कम 60% मौसम केंद्रों पर लगातार बारिश हो। दूसरी, अरब सागर के ऊपर एक तय रफ्तार से हवाएं चलें। तीसरी, आसमान में बादलों की अच्छी-खासी मौजूदगी हो।
मौजूदा स्थिति है कि बारिश और बादल तो अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन हवाएं कम साबित हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में जारी चक्रवाती गतिविधियों के चलते कमजोर हवाएं हैं। इसके चलते मॉनसून का बहाव कमजोर हुआ है। हालांकि, जानकारों का अनुमान है कि सोमवार से हवाएं मजबूत होना शुरू हो जाएंगी।
UP कब तक पहुंचेगा मॉनसून
उत्तर प्रदेश में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 20 से 25 जून है। जबकि, दिल्ली में यह 25 जून तक पहुंचता है। अब तक मौसम विभाग की तरफ से इसके यूपी पहुंचने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। IMD के अनुसार, मॉनसून 30 जून तक पूरे भारत को कवर कर लेता है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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