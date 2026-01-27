पश्चिमी विक्षोभ ला रहा है बारिश, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बढ़ेगी ठंड; चलेंगी तेज हवाएं

संक्षेप: मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने वाला है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी।

उत्तर भारत को ठंड से अभी निजात नहीं मिली है। सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह के बीच कड़ाके की ठंड रही और मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ियों में एक बार फिर बारिश और हिमपात की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह आसमान साफ ​​रहा और तापमान में गिरावट आई। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें एक दिन पहले की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है।

कश्मीर में भी बारिश के आसार भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को बारिश होने की संभावना है और इसके लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में सोमवार शाम से एक बार फिर बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने घाटी के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी तथा कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी हिमपात की संभावना जताई है।घाटी में बादलों के छाए रहने के कारण रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और गुलमर्ग, घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान शून्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

हिमाचल में बर्फबारी, बारिश उन्होंने कहा कि भारी हिमपात के बाद हिमाचल प्रदेश में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, स्थानीय संपर्क सड़कों के बंद होने के कारण सैकड़ों पर्यटक मनाली में फंसे हुए हैं।उत्तर भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण मंगलवार को राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा जबकि पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से चार डिग्री कम है। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।