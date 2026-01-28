Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Western Disturbance continues rain bringing down temperatures in Delhi and Uttar Pradesh
पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, दिल्ली-यूपी में बारिश गिराएगी पारा; पहाड़ों पर जमकर गिरेगी बर्फ

पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, दिल्ली-यूपी में बारिश गिराएगी पारा; पहाड़ों पर जमकर गिरेगी बर्फ

संक्षेप:

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार को भी रहेगा और उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भी बारिश की संभावना है। 

Jan 28, 2026 12:53 am IST Ankit Ojha
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी यानी बुधवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में मंगलवार को हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चार वर्षों के जनवरी माह में इस बार सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और कश्मीर में बर्फबारी से हुई सफेद चादर ने हवाई और सड़क यातायात को बाधित कर दिया।

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में मंगलवार को भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चली, जिसके साथ ही 2022 के बाद जनवरी महीने की यह सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। यहां इस बार जनवरी महीने में कुल बारिश 24 मिलीमीटर तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को भी राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी।

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी को कई जगहों पर बारिश हुई। नोएडा और गाजियाबाद में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यह सिलसिला 28 जनवरी को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 30 से 40 किमी प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलने और वज्रपात की भी वॉर्निंग दी है। इससे तापमान भी 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं 29 जनवरी को मौसम एक बार फिर शुष्क हो सकता है।

पहाड़ों पर बर्फबारी

कश्मीर में मंगलवार को हुई बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि काजीगुंड और बनिहाल स्थित नवयुग सुरंग के पास बर्फ जमा होने के कारण प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया गया।

रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फ से ढके इलाके में फंसे ‘राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट’ के 40 जवानों सहित लगभग 60 लोगों को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने निकाल लिया।

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 29 आगमन और 29 प्रस्थान सहित सभी 58 निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बर्फबारी के कारण रनवे परिचालन के लिए असुरक्षित हो गया था। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी हिमपात और बारिश होने की संभावना है।

इसने कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति जिलों के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। इस बीच, राज्य के ऊंचे इलाकों में मंगलवार सुबह तक हल्की बर्फबारी हुई। लाहौल एवं स्पीति के गोंडला गांव में 22 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है। लाहौल एवं स्पीति के तबो गांव में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान बन गया।

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई और राज्य में पिछले कुछ दिनों के भीतर यह दूसरी बार हिमपात हुआ है। चमोली जिले के बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ और आसपास की चोटियों पर सोमवार रात से रुक-रुक कर हिमपात जारी है। राजस्थान में सुबह के समय राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने बताया कि अलवार में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
