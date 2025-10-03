50 KM की रफ्तार वाली आंधी, UP-बिहार से दिल्ली-NCR तक होगी भारी बारिश; अपने राज्य का जानें हाल

आईएमडी ने दक्षिण भारत के लिए भी पूर्वानुमान किया है। इसके मुताबिक, 2 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश संभव है।

Weather Updates: भारत मौसम विभाग (IMD) ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में देशभर के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व, मध्य, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम भारत में 8 अक्टूबर तक मौसम के बिगड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में 4 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार है। इस दौरान 21 सेमी या उससे अधिक तक बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। बंगाल में 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभालना है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है।

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के मुताबिक, 5 और 6 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में ओलावृष्टि की भी संभावना। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में 6 अक्टूबर को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, असम और मेघालय में 3 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है।