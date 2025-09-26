Weather Updates Rain alert in 17 states, storm with speed of 50 km per hour what about Bihar and UP 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से तूफान भी; बिहार-UP का क्या हाल, Weather Hindi News - Hindustan
Weather Updates Rain alert in 17 states, storm with speed of 50 km per hour what about Bihar and UP

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 26 Sep 2025 07:32 AM
Mausam Samachar: भारत मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में अलग-अलग तारीखों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कई तटीय और आंतरिक इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का जोर बना रहेगा। खासतौर से पूर्वी और दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा और तेज हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की बात कही गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 26 से 29 सितंबर तक अधिकांश जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 और 30 सितंबर को बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28 से 30 सितंबर तक बारिश की संभावना है। ओडिशा 26 से 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बीच 27 सितंबर को बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश होगी और 29 को बहुत भारी वर्षा होगी। मराठवाड़ा में 26 से 28 सितंबर तक बारिश होने के आसार है। 27 को इस इलाके में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। गुजरात में भी 27 से 30 सितंबर तक वर्षा की संभावना है।

आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, असम और मेघालय में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश होने वाली है। नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 सितंबर और फिर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वर्षा के आसार बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 अक्टूबर को बारिश होगी।

आईएमडी के मुताबिक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में 27 सितंबर तक बारिश होगी। कर्नाटक में भी 26 से 29 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश में 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

