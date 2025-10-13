धनतेरस और दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, उत्तराखंड के लिए IMD की क्या चेतावनी

Weather Updates: उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने धनतेरस और दिवाली पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सुबह-शाम भारी ठंड की चेतावनी दी है।

Weather Updates: धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस बार उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? भारतीय मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। पूरा सितंबर और अक्टूबर के पहले हफ्ते प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई थी। देहरादून में पहली बार इतनी जलप्रलय देखी गई। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले सप्ताह तक किसी भी तरह की बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं और भारी ठंड में इजाफा हो सकता है, खासकर रात और सुबह के वक्त पारा गिरेगा।

उत्तराखंड में 13 से 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है और दिन में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में सामान्य से हल्का इज़ाफा होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे सुबह और रात के समय भारी ठंड का एहसास होगा।​

सुबह और शाम तापमान में भारी गिरावट देहरादून सहित प्रदेश के अन्य भागों में दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा लेकिन शाम के समय सर्द हवाओं के चलते ठंडक बनी रहेगी।तापमान में दिन-रात के बीच बड़ा अंतर बना रहेगा और ऐसे बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी होगी।