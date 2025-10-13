Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Updates IMD snowfall warning on dhanteras and diwali uttarakhand mausam latest update

धनतेरस और दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, उत्तराखंड के लिए IMD की क्या चेतावनी

Weather Updates: उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने धनतेरस और दिवाली पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सुबह-शाम भारी ठंड की चेतावनी दी है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनMon, 13 Oct 2025 02:03 PM
Weather Updates: धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस बार उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? भारतीय मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। पूरा सितंबर और अक्टूबर के पहले हफ्ते प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई थी। देहरादून में पहली बार इतनी जलप्रलय देखी गई। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले सप्ताह तक किसी भी तरह की बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं और भारी ठंड में इजाफा हो सकता है, खासकर रात और सुबह के वक्त पारा गिरेगा।

उत्तराखंड में 13 से 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है और दिन में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में सामान्य से हल्का इज़ाफा होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे सुबह और रात के समय भारी ठंड का एहसास होगा।​

सुबह और शाम तापमान में भारी गिरावट

देहरादून सहित प्रदेश के अन्य भागों में दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा लेकिन शाम के समय सर्द हवाओं के चलते ठंडक बनी रहेगी।तापमान में दिन-रात के बीच बड़ा अंतर बना रहेगा और ऐसे बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी होगी।

पहाड़ों में बर्फबारी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हल्की ठंडक के साथ बर्फबारी जारी है। केदारनाथ, बदरीनाथ समेत उच्च हिमालयी इलाकों में हिमपात जारी है। इससे राज्य के मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
