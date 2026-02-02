Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather updates IMD latest report rain cold snowfall Kashmir Himachal up bihar Delhi ncr
बारिश और बर्फबारी से फिर लौटी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जानें कब तक राहत के आसार

बारिश और बर्फबारी से फिर लौटी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जानें कब तक राहत के आसार

संक्षेप:

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में ठंड से राहत मिलने लगी है। राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से ऊपर रहा, जैसे अलवर में 7.2 और श्रीगंगानगर में 9.7 डिग्री सेल्सियस। पंजाब-हरियाणा में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ।

Feb 02, 2026 12:48 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार को बारिश के साथ बर्फबारी हुई, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम, काजीगुंड और गुलमर्ग जैसे क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जहां गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा और तापमान शून्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात से अधिक था। 'चिल्ला-ए-कलां' की भीषण सर्दी खत्म होने के बाद 'चिल्ला-ए-खुर्द' शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने 2-3 फरवरी को हल्की बारिश व ऊंचाई पर हिमपात का अनुमान जताया है। हिमाचल में शिलारू, कोठी और कुफरी में 4-5 सेमी बर्फबारी हुई, जबकि मनाली में 10 मिलीमीटर बारिश सबसे अधिक रही। राज्य में 'येलो अलर्ट' जारी है और मध्य-ऊंचे इलाकों में बारिश-बर्फबारी जारी रहने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में छाएगा कोहरा

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में ठंड से राहत मिलने लगी है। राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से ऊपर रहा, जैसे अलवर में 7.2 और श्रीगंगानगर में 9.7 डिग्री सेल्सियस। पंजाब-हरियाणा में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ; अंबाला में 12.4, चंडीगढ़ में 11 और अमृतसर में 5.9 डिग्री रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से करीब 3.7 डिग्री अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री तक पहुंचा। शहर की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रही और एक्यूआई 265 दर्ज किया गया।

राजस्थान में हल्की बारिश के आसार

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में हल्की बारिश हुई और अगले 24 घंटों में मौसम इसी तरह रह सकता है। हिमाचल व कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी का असर बरकरार है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली में फरवरी की शुरुआत पिछले साल से ठंडी रही, हालांकि दिन गर्म रहे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में मध्यम कोहरा छाए रहने और तापमान 11 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, लेकिन उत्तरी मैदानों में सर्दी कमजोर पड़ रही है, जिससे मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Weather Rain IMD

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।