बारिश और बर्फबारी से फिर लौटी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जानें कब तक राहत के आसार
कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार को बारिश के साथ बर्फबारी हुई, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम, काजीगुंड और गुलमर्ग जैसे क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जहां गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा और तापमान शून्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात से अधिक था। 'चिल्ला-ए-कलां' की भीषण सर्दी खत्म होने के बाद 'चिल्ला-ए-खुर्द' शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने 2-3 फरवरी को हल्की बारिश व ऊंचाई पर हिमपात का अनुमान जताया है। हिमाचल में शिलारू, कोठी और कुफरी में 4-5 सेमी बर्फबारी हुई, जबकि मनाली में 10 मिलीमीटर बारिश सबसे अधिक रही। राज्य में 'येलो अलर्ट' जारी है और मध्य-ऊंचे इलाकों में बारिश-बर्फबारी जारी रहने की संभावना है।
उत्तर भारत के अन्य राज्यों में ठंड से राहत मिलने लगी है। राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से ऊपर रहा, जैसे अलवर में 7.2 और श्रीगंगानगर में 9.7 डिग्री सेल्सियस। पंजाब-हरियाणा में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ; अंबाला में 12.4, चंडीगढ़ में 11 और अमृतसर में 5.9 डिग्री रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से करीब 3.7 डिग्री अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री तक पहुंचा। शहर की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रही और एक्यूआई 265 दर्ज किया गया।
राजस्थान में हल्की बारिश के आसार
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में हल्की बारिश हुई और अगले 24 घंटों में मौसम इसी तरह रह सकता है। हिमाचल व कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी का असर बरकरार है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली में फरवरी की शुरुआत पिछले साल से ठंडी रही, हालांकि दिन गर्म रहे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में मध्यम कोहरा छाए रहने और तापमान 11 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, लेकिन उत्तरी मैदानों में सर्दी कमजोर पड़ रही है, जिससे मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
