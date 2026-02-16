Hindustan Hindi News
मौसम अचानक लेने वाला है करवट, बारिश और बर्फबारी के आसार; IMD का अलर्ट जारी

Feb 16, 2026 06:09 pm IST
अधिकतम तापमान में उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों में सप्ताह भर 2-4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, हालांकि 17-18 फरवरी को अस्थायी राहत मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा।

मौसम एक बार फिर अचानक करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर ऊपरी हवा में चक्रवाती सर्कुलेशन का प्रभाव है। इसके कारण आज सुबह से एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 18 फरवरी के आसपास बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर पर अधिक मजबूत हो सकता है। इसके अलावा, अफगानिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो निचले से ऊपरी स्तरों तक फैला हुआ है। इन मौसमी सिस्टमों के कारण आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और गरज-चमक वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

उत्तर भारत में मौसम में बदलाव की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी को और उत्तराखंड में 18-19 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर बारिश/बर्फबारी हो सकती है। 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 16 से 18 फरवरी तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर रहेगा। वहीं, 21-22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

IMD की चेतावनी में क्या कहा गया

तापमान के रुझान पर नजर डालें तो उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इसके बाद दो दिनों में उतनी ही गिरावट आएगी और फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मध्य भारत में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात में अगले दो दिनों में कोई बदलाव नहीं, फिर तीन दिनों में वृद्धि और उसके बाद स्थिर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले तीन दिनों में कोई बदलाव नहीं, फिर चार दिनों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

तापमान में किस तरह का होगा बदलाव

अधिकतम तापमान में उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों में सप्ताह भर 2-4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, हालांकि 17-18 फरवरी को अस्थायी राहत मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। सुबह के समय ओडिशा में 18 फरवरी तक अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। तटीय कर्नाटक में 16-17 फरवरी को गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि 16 से 21 फरवरी तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम भागों, पूर्वी हिंद महासागर व श्रीलंका तट के आसपास न जाएं, क्योंकि खतरनाक समुद्री स्थिति बनी रहेगी। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Weather Rain IMD

