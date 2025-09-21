दो दिन राहत लेकिन... इस राज्य के लिए IMD ने फिर की डरावनी भविष्यवाणी
IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड के लिए डराने वाली भविष्यवाणी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो से तीन दिन राहत, लेकिन 23 सितंबर से बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है।
IMD Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर के पूरे महीने भारी बारिश का दौर रुक-रुककर जारी रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 30 सितंबर तक अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो से तीन दिन मौसम खुला रह सकता है लेकिन फिर 23 सितंबर से भारी बारिश प्रदेश में मुश्किल बढ़ा सकती है।
उत्तराखंड में कई दिन बाद शनिवार को दिनभर धूप खिली। कुछ इलाकों में बादल रहे। देहरादून और पंतनगर में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि रविवार को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। यहां दो दिन तक बारिश से राहत रहने के आसार हैं।
23 सितंबर से भारी बारिश
वहीं 23 सितंबर से प्रदेश में बारिश फिर बढ़ सकती है। इसके बाद एक सप्ताह तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। धूप खिलने से देहरादून में तापमान सामान्य से दो डिग्री तक अधिक रहा। शनिवार को दून में अधिकतम तापमान 32.6, पंतनगर में 34, मुक्तेश्वर में 21.3, नई टिहरी में 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
देहरादून में लापता लोगों की तलाश जारी
सहस्रधारा क्षेत्र से सटे मजाड़ा और कारलीगाड़ से चामासारी के अलावा सरखेत, पीपीसीएल, बौंठा, सरोना, फुलेत, क्यारा समेत आसपास के विभिन्न इलाकों में बिजली की सप्लाई शनिवार को सुचारू हो गई। कई जगह क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइनों की मरम्मत का काम फिलहाल जारी है। इसके अलावा मजाड़ा में स्थानीय युवक अंकित और नेपाल के लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया।
दून से टिहरी-उत्तरकाशी के लिए पांच दिन बाद बसें शुरू
देहरादून से टिहरी और उत्तरकाशी जाने वाली रोडवेज और निजी बस सेवाओं का संचालन पांच दिन बाद शुरू हो गया है। इससे पहाड़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार रात भारी बारिश के कारण ऋषिकेश और चंबा के बीच गंगोत्री हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण दून से टिहरी के घनसाली, चमियाला, बडियारगढ़, रजाखेत, जाखणीधार, प्रतापनगर, नई टिहरी, बौराड़ी, सेम मुखेम और उत्तरकाशी जाने वाली बस सेवाएं ठप हो गई थीं। यात्री बस अड्डे से वापस लौट रहे थे। लेकिन, शनिवार को गंगोत्री हाईवे खुल गया। फकोट में मलबा हटाकर सड़क तैयार की गई। इसके बाद रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू हो गया है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
