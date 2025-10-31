Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Updates Heavy snowfall on India-China border temperatures drop below zero IMD issues red alert
Weather: भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी, जीरो से नीचे गया तापमान; IMD का रेड अलर्ट

Weather: भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी, जीरो से नीचे गया तापमान; IMD का रेड अलर्ट

संक्षेप: भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी ने सिक्किम में तापमान को शून्य से नीचे गिरा दिया है। IMD ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। क्या आप तैयार हैं इस ठंड के लिए?

Fri, 31 Oct 2025 01:25 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत-चीन सीमा के ऊपरी इलाकों में विशेषकर नाथुला दर्रे के आसपास शुक्रवार को ताजा हिमपात हुआ जिससे सिक्किम में तापमान तेजी से गिर गया। राज्य के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया, जिससे पर्वतीय मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सुबह से ही नाथुला, कुपुप और त्सोमगो (चांगू) झील क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बर्फबारी दर्ज की गई। विभाग ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटों तक खराब मौसम की चेतावनी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और परिवहन संचालकों को ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा से परहेज़ करने की सलाह दी है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें लगातार सड़कों से बर्फ हटाने और आवश्यक संपर्क बहाल रखने में जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने भी आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क मोड पर रखा है। अधिकारियों ने बताया कि नाथुला क्षेत्र में इस सीज़न की सबसे शुरुआती और भारी बर्फबारी दर्ज की गई है और रात के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

इस बीच राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम के जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) ढांचे के अंतर्गत 8.3 लाख की राशि जारी की है। यह राशि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नर्राऊ गांव और सिक्किम के अरितार स्थित लमपोखरी झील क्षेत्र की समितियों को उनके राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कंपनियों ने इन क्षेत्रों से फसली सामग्री और सूक्ष्मजीवों का उपयोग औद्योगिक व अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया था। NBA का कहना है कि यह फंड स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन को सशक्त करने के लिए दिया गया है। इससे पहले, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की पहल के लिए 1.36 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।