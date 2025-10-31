Weather: भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी, जीरो से नीचे गया तापमान; IMD का रेड अलर्ट

संक्षेप: भारत-चीन सीमा पर भारी बर्फबारी ने सिक्किम में तापमान को शून्य से नीचे गिरा दिया है। IMD ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। क्या आप तैयार हैं इस ठंड के लिए?

भारत-चीन सीमा के ऊपरी इलाकों में विशेषकर नाथुला दर्रे के आसपास शुक्रवार को ताजा हिमपात हुआ जिससे सिक्किम में तापमान तेजी से गिर गया। राज्य के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया, जिससे पर्वतीय मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सुबह से ही नाथुला, कुपुप और त्सोमगो (चांगू) झील क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बर्फबारी दर्ज की गई। विभाग ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटों तक खराब मौसम की चेतावनी दी है।

स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और परिवहन संचालकों को ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा से परहेज़ करने की सलाह दी है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें लगातार सड़कों से बर्फ हटाने और आवश्यक संपर्क बहाल रखने में जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने भी आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क मोड पर रखा है। अधिकारियों ने बताया कि नाथुला क्षेत्र में इस सीज़न की सबसे शुरुआती और भारी बर्फबारी दर्ज की गई है और रात के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

इस बीच राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम के जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) ढांचे के अंतर्गत 8.3 लाख की राशि जारी की है। यह राशि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नर्राऊ गांव और सिक्किम के अरितार स्थित लमपोखरी झील क्षेत्र की समितियों को उनके राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से हस्तांतरित की गई।