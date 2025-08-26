सावधान! अगले दो दिन जमकर होने वाली है बारिश, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं
26 अगस्त को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बदरा जमकर बरसेंगे। 28-29 अगस्त को उत्तराखंड में और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक राजस्थान में बहुत भारी बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।
देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के पास है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के पास निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले दो दिनों में और मजबूत होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू और पश्चिम पंजाब में आज भारी बारिश हो सकती है। अगले सात दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी।
26 अगस्त को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बदरा जमकर बरसेंगे। 28-29 अगस्त को उत्तराखंड में और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ओडिशा में 26 अगस्त को अति भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में अगले पांच से सात दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 26-28 अगस्त और ओडिशा में 27 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है।
27-28 अगस्त को बहुत भारी बारिश
पश्चिमी भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 27-28 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को अति भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और अन्य समुद्री क्षेत्रों में 26 से 31 अगस्त तक न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।