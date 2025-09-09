Weather updates aaj ka mausam September 9 imd latest report delhi ncr kashmir up bihar सावधान! अभी और बरसेंगे बदरा, राजस्थान में होगी भारी बारिश; दिल्ली समेत इन इलाकों में भी अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather updates aaj ka mausam September 9 imd latest report delhi ncr kashmir up bihar

सावधान! अभी और बरसेंगे बदरा, राजस्थान में होगी भारी बारिश; दिल्ली समेत इन इलाकों में भी अलर्ट

राजस्थान में मॉनसून की बरसात का दौर जारी है। आगामी 24 घंटों में जैसलमेर व बाडमेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। हालांकि, अधिकांश भागों में सप्ताहभर में वर्षा में तेजी से कमी होने की संभावना है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:27 AM
share Share
Follow Us on
सावधान! अभी और बरसेंगे बदरा, राजस्थान में होगी भारी बारिश; दिल्ली समेत इन इलाकों में भी अलर्ट

मॉनसून के असर से देश के कई हिस्से बारिश की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। गहरा निम्न दबाव पूर्वी पाकिस्तान और राजस्थान में बना रहेगा, जिसके बाद यह पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके बाद धीरे-धीरे कमजोर होकर निम्न दबाव में बदल जाएगा। 9 सितंबर को सौराष्ट्र और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 14 सितंबर तक और विदर्भ में 11-13 सितंबर को बदरा खूब बरसेंगे। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 9 से 14 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर और ओडिशा में 11 और 12 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:उत्तर में ज्यादा और दक्षिण बिहार में कम होगी बारिश, पटना में कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रही और पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। राजधानी में दिन के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 87 प्रतिशत से 57 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यहां न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है।

राजस्थान में बारिश रुकेगी या नहीं

राजस्थान में मॉनसून की बरसात का दौर जारी है। आगामी 24 घंटों में जैसलमेर व बाडमेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। हालांकि, अधिकांश भागों में सप्ताहभर में वर्षा में तेजी से कमी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार को जैसमेर व बाड़मेर में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। छुटपुट स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घ्ंटों में सिरोही जिले में भारी बारिश हुई। जालौर, बाड़मेर जिलो में कुछ स्थानों पर बदरा जमकर बरसे। पूर्वी भाग में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 250 मिलीमीटर बारिश सिरोही जिले के माउंटआबू में दर्ज की गई। जालौर के सांचौर मे 120 और बाडमेर के गुडमालानी में 100 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई।

कश्मीर के मौसम में सुधार, स्कूल खुले

कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पिछले सप्ताह बंद स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए। अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ से जलमग्न होने के कारण अब भी दक्षिण और मध्य कश्मीर के विभिन्न स्थानों में 40 स्कूल बंद हैं। कश्मीर में बारिश से झेलम नदी और अन्य जलाशयों में जलस्तर के तेजी से बढ़ जाने के कारण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था, जिससे पिछले बुधवार को घाटी में स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। हालांकि, मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद बाढ़ की आशंका कम हो गई। कुछ इलाकों में उफनती झेलम नदी और बडगाम जिले के शालिना में तटबंध टूटने के कारण दक्षिण कश्मीर व मध्य कश्मीर के विभिन्न इलाके प्रभावित हुए।