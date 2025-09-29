Weather Updates aaj ka mausam September 29 up bihar delhi ncr imd latest report सावधान! आज फिर होगी भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना; इन इलाकों में अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
सावधान! आज फिर होगी भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना; इन इलाकों में अलर्ट

राजस्थान के उदयपुर संभाग में कई जगह आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार, पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब के आगामी 2-3 दिन में पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:11 AM
देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर हो गया, जो विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया। इसके प्रभाव से कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र में 1 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसमें मुंबई सहित उत्तरी कोंकण, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 29 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, पंजाब में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इससे 1 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है।

पूर्वी और मध्य भारत में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2-4 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बरसात होगी। कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

राजस्थान में भारी बारिश की संभावना

राजस्थान के उदयपुर संभाग में कई जगह आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार, पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब के आगामी 2-3 दिन में पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक इसके अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी भागों में 4-5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 3 अक्टूबर तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां होंगी। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

मुंबई में तेज बरसात से बढ़ीं मुश्किलें

मुंबई में रविवार को रुक-रुक कर भारी वर्षा होती रही, जिसके मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर में तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को तैनात कर दिया। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ समय की देरी से चल रही हैं। मुंबई और उपनगरों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव होने की संभावना है। सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। बीएमसी के अधिकारी के अनुसार, मुंबई और उपनगरों में बादल छाए रहेंगे। भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। ठाणे में पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है और पड़ोसी पालघर जिले में कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। ठाणे और पालघर दोनों जिला प्रशासनों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि 27 सितंबर की रात से बेहद तेज और व्यापक वर्षा हो रही है।