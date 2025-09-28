Weather Updates aaj ka mausam September 28 delhi ncr up bihar imd latest report सावधान! बंगाल की खाड़ी में बना ताजा दबाव क्षेत्र: आज होगी भारी बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी, Weather Hindi News - Hindustan
Weather Updates aaj ka mausam September 28 delhi ncr up bihar imd latest report

सावधान! बंगाल की खाड़ी में बना ताजा दबाव क्षेत्र: आज होगी भारी बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी

Weather Updates: पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। गोवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में 29 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:58 AM
मौसम से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को देखकर लगता है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब अवदाब में बदल गया है। यह ओडिशा में केंद्रित है और अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए कमजोर होगा। 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 1 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। इस कारण पूर्वी और मध्य भारत में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य प्रदेश, विदर्भ और माराठवाड़ा में 28 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। गोवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में 29 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें 2 और 3 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तूफानी हवाएं चलेंगी। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

बंगाल में भारी बारिश लाएगा निम्न दबाव क्षेत्र

बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाब का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले सात दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य में दुर्गा पूजा का उत्सव कुछ हद फीका पड़ सकता है। दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्तूबर को विजया दशमी पर समाप्त होगा। हालांकि, कई जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन बाद में किया जाता है। आईएमडी ने कहा कि कोलकाता में 1 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में अगले दो दिनों में ऐसी ही बारिश होगी।

राजस्थान में बारिश होने की संभावना

राजस्थान में कुछ जगहों पर अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून शुक्रवार को राज्य से पूरी तरह से विदा हो गया। हालांकि, मॉनसून की वापसी रेखा शनिवार को वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से होकर गुजरी। इसके असर से आगामी दिनों में राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया।