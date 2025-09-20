मॉनसून आज फिर दिखाएगा दम; जमकर बरसने वाले हैं बदरा, इन राज्यों में अलर्ट जारी

Weather Update: मौसम विभाग ने दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 23 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना है। उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार तट के पास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो 22 सितंबर तक उत्तर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश तट के पास बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 25 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य राज्यों में 23 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 25 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं। वहीं, राजधानी दिल्ली का मौसम मॉनसून के अंतिम चरण में है। आज गर्मी और हल्की वर्षा का मिश्रण देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे दिन भर उमस भरी गर्मी महसूस होगी। आकाश आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

अरुणाचल प्रदेश में आज भारी बारिश आईएमडी ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में 23 सितंबर तक व्यापक वर्षा का अनुमान जताया है। इसके तहत कई जिलों में गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आईएमडी ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इस परामर्श में शामिल जिलों में वेस्ट कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, वेस्ट सियांग, लेपा राडा, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया कि वे भारी वर्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर बाढ़ और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहें। शनिवार को पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, तथा पूर्वी और पश्चिमी कामेंग सहित मध्य और तराई क्षेत्रों के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। सियांग बेल्ट और पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। रविवार को राज्य के बड़े हिस्से में व्यापक स्तर पर बारिश होने का अनुमान है।

तेज बारिश होने से बेंगलुरु में भरा पानी बेंगलुरु में रातभर हुई भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया और प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित रहा। आईएमडी ने बेंगलुरु के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। विजयपुरा, बीदर, कलबुर्गी, तुमकुरु, कोलार और चिक्कबल्लापुरा भी अलर्ट के दायरे में हैं। पूरे कर्नाटक में भारी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने चेतावनी दी कि भारी बारिश के कारण अस्थायी रूप से बिजली गुल हो सकती है, जलभराव हो सकता है और कमजोर पेड़ों की शाखाएं उखड़ सकती हैं। सुरक्षित स्थान में आश्रय लें, पेड़ों के नीचे न खड़े हों। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत बंद कर दें। जल निकायों से बाहर निकलें और बिजली वाली वस्तुओं से दूर रहें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से वाहन चलाएं।