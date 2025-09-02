सावधान! मॉनसून फिर हो रहा सक्रिय, आज और कल जमकर होगी बारिश; इन राज्यों में अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश के बीच भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी समेत पांच लोगों की मौत हो गई। शिमला जिला बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बन रहा है, जिसके असर से अगले 24 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके अलावा, राजस्थान और झारखंड के बीच भी चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हैं। इन सबके चलते उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2 से 7 सितंबर तक अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। पूरे क्षेत्र में अगले सात दिन तक ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

दिल्ली में सोमवार को रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली-एनसीआर में 2 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में मंगलवार को विद्यालयों और दफ्तरों को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है।

हिमाचल में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश के बीच भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी समेत पांच लोगों की मौत हो गई। शिमला जिला बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां रविवार शाम से 122.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने मंगलवार को शिमला में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। शिमला-कालका रेलवे मार्ग पर भूस्खलन के बाद छह ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1281 सड़कें बंद हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें मंगलवार तक तीन से छह जिलों के अलग-अलग इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई। शिमला में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कें बंद होने की घटनाएं हुई हैं।