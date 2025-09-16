Weather updates aaj ka mausam September 16 delhi ncr up bihar imd latest report today मॉनसून जाते-जाते खाली कर रहा झोली; आज फिर जमकर होगी बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
मॉनसून जाते-जाते खाली कर रहा झोली; आज फिर जमकर होगी बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

आईएमडी ने मंगलवार को शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:51 AM
देश के विभिन्न हिस्सों से मॉनसून वापसी की तैयारी में है। हालांकि, इससे पहले जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी वाली रेखा फिलहाल श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और गुजरात के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। अगले दो दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ और हिस्सों से मॉनसून के वापस होने की संभावना है। इस बीच, तेलंगाना और विदर्भ के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। बिहार, असम, मेघालय और बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

दिल्ली में कैसा है मौसम का हाल

दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आईएमडी के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.6 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.4 डिग्री अधिक था। आईएमडी ने मंगलवार को शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को मौसम अधिकतर शुष्क रहा। पिछले 24 घंटों में शहर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई। उन्होंने बताया कि दिन के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता 69 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच रही।

मुंबई और पुणे में भारी बारिश से जलभराव

महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई। इसके कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात और दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आखिरकार राजस्थान से वापसी कर रहा है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में मुंबई में गरज के साथ बारिश बढ़ने की संभावना है। लंबे अंतराल के बाद मुंबई के आस पास रविवार रात से बारिश ने जोरदार वापसी की है। पुणे, उसके उपनगरों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई है। सड़कें नदियों जैसी हो गई हैं और कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन राहत अभियान चला रहा है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा है। कुछ इलाकों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आईएमडी ने घाट क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान

तेलंगाना में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार को आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट जिलों में रह सकती है। बुधवार को सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, महबूबनगर, नागरकुर्नूल, वानापर्थी, नारायणपेट और जोगुलम्बा गडवाल जिलों के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले सात दिनों के दौरान प्रदेश भर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगले पांच दिनों में सभी जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने और 30-40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से धूल के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।