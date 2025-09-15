सावधान! वापसी से पहले उग्र हुआ मॉनसून, जमकर होने वाली है बारिश; इन इलाकों में अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे के बीच कोलाबा में सबसे अधिक 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई, उसके बाद बांद्रा में 82 मिलीमीटर और भायखला में 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस हो गया है। अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ और इलाकों से मॉनसून के वापस होने की संभावना है। इस बीच, तेलंगाना और विदर्भ के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो अगले कुछ दिनों में पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़कर विदर्भ की ओर जा सकता है। इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ऊपरी हवा में चक्रवाती हलचल देखी जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तूफान की स्थिति बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 15-19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं। पूर्व और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और अन्य क्षेत्रों में 18 सितंबर तक भारी बारिश होगी। पश्चिम भारत में गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 15-16 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15-20 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

दिल्ली में कैसा है मौसम का हाल आईएमडी ने दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.1 डिग्री अधिक है। आईएमडी के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम है। शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 58 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 110 के साथ 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई।

मुंबई में सप्ताह के पहले दिन भारी बारिश मुंबई में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भारी बारिश के कारण महानगर और उपनगरों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे व्यस्त समय में यातायात प्रभावित रहा। रातभर और सुबह हुई भारी बारिश के बाद मध्य रेलवे के कुर्ला स्टेशन और पश्चिमी रेलवे के बांद्रा स्टेशन पर पटरियों पर पानी भर गया। अधिकारियों के अनुसार, लोकल ट्रेन कुछ देरी से चल रही हैं। आधी रात के आसपास गरज-चमक के साथ शुरू हुई भारी बारिश सुबह भी जारी रही, जिससे किंग्स सर्कल जैसे निचले इलाकों और अन्य जगहों पर जलभराव हो गया।

हैदराबाद में भारी बारिश से जलभराव हैदराबाद में रविवार शाम भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया व शहर में विभिन्न स्थानों पर यातायात बाधित हो गया। कम से कम दो लोगों के नाले में बह जाने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब साढ़े आठ बजे अफजलसागर में भारी बारिश के कारण पानी बढ़ने से हुई। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी ने बताया कि सुबह 8.30 बजे से रात 11 बजे के बीच मुशीराबाद के बौद्ध नगर सामुदायिक भवन में सबसे अधिक 124 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद एमसीएच कॉलोनी, लाइब्रेरी बिल्डिंग में 118.5 मिमी और जवाहर नगर सामुदायिक भवन में 114.3 मिमी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर जलभराव हो गया। आईएमडी ने चेतावनी दी कि रविवार रात 08:30 बजे से 15 सितंबर को सुबह 08:30 बजे तक आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, निजामाबाद, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।