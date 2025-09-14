Weather updates aaj ka mausam September 14 delhi ncr up mp barish imd latest report सावधान! अभी और होगी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र; इन इलाकों में अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
सावधान! अभी और होगी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र; इन इलाकों में अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मॉसून के अगले सप्ताह राजस्थान से विदा लेने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मॉनसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर से अनुकूल हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:07 AM
देश के कई हिस्सों में मॉनसून अभी सक्रिय है और बदरा बरस रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट पर मौजूद है। यह अगले दो दिनों में ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से 14 से 18 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 14 से 16 सितंबर और असम व मेघालय में 14-15 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण और उत्तर-पश्चिम भारत में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रहेगा। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक में 19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) संभावित हैं, जिसमें तेलंगाना में 14 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में 19 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिम भारत में गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 14 से 15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

राजस्थान से अगले सप्ताह विदा लेगा मॉनसून

दक्षिण-पश्चिम मॉसून के अगले सप्ताह राजस्थान से विदा लेने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मॉनसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर से अनुकूल हैं। विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी अगले दो से तीन दिन मौसम शुष्क रहेगा। 16 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की-मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार तक पिछले चौबीस घंटे के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज कि गई, जबकि अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा।

तेलंगाना में भारी बारिश होने का अनुमान

तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, सूर्यापेट और महबूबाबाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निर्मल, निजामाबाद, संगारेड्डी, मेडक और कामारेड्डी जिलों में भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य भर में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। अगले 4 दिनों में सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले सप्ताह तेलंगाना के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।