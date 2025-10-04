Heavy Rain Alert: बिहार-बंगाल सहित 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब-हरियाणा में तेज आंधी

मौसम विभाग के अनुसार, 5 से 7 अक्टूबर के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 30–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में यह स्थिति 8 अक्टूबर तक बनी रह सकती है।

IMD Weather News 4 October: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 21 सेमी या उससे अधिक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में लगातार भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गंगा के किनारे वाले पश्चिम बंगाल में 4 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की स्थिति बने रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले पांच दिनों तक 30–40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

IMD ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, 5 से 7 अक्टूबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों, जैसे कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने के साथ-साथ बादल गरजने की संभावना है। 6 अक्टूबर को उत्तर भारत में बहुत भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है।

