मॉनसून लौटने से पहले दिखा रहा दम; आज भी जमकर होगी बारिश, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Weather Updates: आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में 20 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिण बंगाल में 22 सितंबर तक कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

देश के विभिन्न हिस्सों से मॉनसून विदा लेने की तैयारी में है। इससे पहले अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी-तूफान की स्थिति बनी रहेगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 20 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में अगले 5-6 दिनों तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है, जिसमें उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण और पश्चिम भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा में 19 से 21 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले पांच दिनों तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 19 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश राजस्थान के कुछ भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, एक परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 19 से 22 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

हिमाचल में बारिश के चलते 600 सड़कें बंद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 606 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने बताया कि शिमला, कांगड़ा, पालमपुर, मुरारी देवी और सुंदरनगर में गरज के साथ बारिश हुई। ताबो और बजौरा में 33 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, एनएच-3 और एनएच-503ए प्रभावित एनएच हैं। कुल्लू जिले में 203 सड़कें बंद हैं। इसके बाद मंडी में 198 और शिमला जिले में 51 सड़कें बंद हैं। इस साल मॉनसून के आगमन के बाद से इस हिमालयी राज्य में बादल फटने की 46, अचानक बाढ़ की 98 और बड़े भूस्खलन की 146 घटनाएं हुई हैं। 424 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 242 लोगों की मौत वर्षाजनित घटनाओं में और 182 की सड़क दुर्घटनाओं में हुई। इसमें 481 लोग घायल हुए हैं, जबकि 45 अब भी लापता हैं।