ठंड में अभी और बरसेंगे बदरा, 2-3 दिन बाद ही मिलेगी राहत; इन इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग के मुताबिक, 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर वर्षा/हिमपात हो सकता है। 28 जनवरी को छिटपुट बर्फबारी होगी। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में भारी बरसात देखने को मिल सकती है।

Jan 24, 2026 08:23 am IST
मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 24 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश व हिमपात देखने को मिलेगा। 25 जनवरी को भी असर रहेगा मगर छिटपुट बर्फबारी/वर्षा होगी। हिमाचल-उत्तराखंड में अलग-थलग भारी वर्षा/हिमपात होगी। जम्मू-कश्मीर में भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात होगी। पंजाब-हरियाणा में भारी वर्षा की चेतावनी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि भी संभावित है।

27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर वर्षा/हिमपात हो सकता है। 28 जनवरी को छिटपुट बर्फबारी होगी। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में भारी बरसात देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में बिजली के साथ गरज-चमक वाली भारी वर्ष होगी। केरल में 26 जनवरी को आंधी की संभावना है। न्यूनतम तापमान में उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों में 3-5 डिग्री गिरावट होगी। इसके बाद स्थिरता और फिर वृद्धि होगी। मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 2-4 डिग्री की गिरावट के बाद वृद्धि संभावित है, बाकी इलाकों में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

सुबह-रात में घने कोहरे की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा में 24-26 जनवरी को सुबह-रात में घने कोहरे की चेतावनी है। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी यह हाल रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 25-26 जनवरी को ठंड की लहर संभव है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण राज्यभर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है।

दिल्ली में साल की पहली बारिश

दिल्ली में शुक्रवार को साल की पहली बारिश हुई। पिछले 2 वर्षों में जनवरी महीने की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आई और प्रदूषण स्तर से कुछ समय के लिए राहत मिली। IMD के अनुसार, साल के पहले महीने में सबसे अधिक वर्षा 30 जनवरी 2023 को दर्ज की गई थी, जब शहर में 20.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए सुबह के समय आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम धुंध का पूर्वानुमान लगाया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 7 डिग्री सेल्सियस और 17.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ताजा बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने गणतंत्र दिवस के लिए बारिश न होने का अनुमान लगाया है। बारिश से वायु प्रदूषण से अस्थायी राहत मिली।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
