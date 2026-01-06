सावधान! आज और बिगड़ेगा मौसम; प्रचंड ठंड के बीच शीतलहर और घना कोहरा, बारिश के आसार

संक्षेप: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6 से 9 जनवरी तक, पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 जनवरी तक और छत्तीसगढ़ व झारखंड में अलग-अलग जगहों पर ठंडी लहर की चेतावनी है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और गिरेगा।

कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे और शीतलहर की मार मंगलवार को भी पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के तमाम हिस्सों में आज सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में दृश्यता 200 मीटर से कम रहने की संभावना है। हाल के दिनों में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में शून्य दृश्यता दर्ज की गई, जिससे उड़ानें रद्द हुईं और राजमार्गों पर यातायात बाधित हुआ।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी कोहरा साफ होने से दिन में धूप निकली, लेकिन रात में तापमान 2-3 डिग्री गिरने से मंगलवार सुबह फिर घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में जमीन पर पाला पड़ने का खतरा है। जम्मू क्षेत्र से शिमला तक घना कोहरा रहेगा, जो दिन में हवाओं के तेज होने पर छंट सकता है। ठंड की लहर और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 6 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार, गंगा के पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में ठंडे दिन की स्थिति बनी रहेगी, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रह सकता है।

10 तारीख तक ऐसा ही रहेगा मौसम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6 से 9 जनवरी तक, पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 जनवरी तक और छत्तीसगढ़ व झारखंड में अलग-अलग जगहों पर ठंडी लहर की चेतावनी है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और गिरेगा। मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर तापमान 2.4 डिग्री तक पहुंच सकता है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में 8 जनवरी से पहले राहत की उम्मीद नहीं है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।