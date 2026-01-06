Hindustan Hindi News
सावधान! आज और बिगड़ेगा मौसम; प्रचंड ठंड के बीच शीतलहर और घना कोहरा, बारिश के आसार

संक्षेप:

Jan 06, 2026 07:10 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे और शीतलहर की मार मंगलवार को भी पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के तमाम हिस्सों में आज सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में दृश्यता 200 मीटर से कम रहने की संभावना है। हाल के दिनों में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में शून्य दृश्यता दर्ज की गई, जिससे उड़ानें रद्द हुईं और राजमार्गों पर यातायात बाधित हुआ।

सावधान! आज और कल हाड़ कंपाने वाली ठंड, घने कोहरे का भी प्रकोप; IMD का अलर्ट

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी कोहरा साफ होने से दिन में धूप निकली, लेकिन रात में तापमान 2-3 डिग्री गिरने से मंगलवार सुबह फिर घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में जमीन पर पाला पड़ने का खतरा है। जम्मू क्षेत्र से शिमला तक घना कोहरा रहेगा, जो दिन में हवाओं के तेज होने पर छंट सकता है। ठंड की लहर और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 6 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार, गंगा के पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में ठंडे दिन की स्थिति बनी रहेगी, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रह सकता है।

10 तारीख तक ऐसा ही रहेगा मौसम

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6 से 9 जनवरी तक, पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 जनवरी तक और छत्तीसगढ़ व झारखंड में अलग-अलग जगहों पर ठंडी लहर की चेतावनी है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और गिरेगा। मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर तापमान 2.4 डिग्री तक पहुंच सकता है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में 8 जनवरी से पहले राहत की उम्मीद नहीं है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हल्की बारिश होने की भी संभावना

दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने दो चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण हल्की बारिश की संभावना है, खासकर बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और कोची में। हालांकि कोई सक्रिय चक्रवात या तूफान नहीं है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण व मजबूत जेट स्ट्रीम ठंड को बढ़ा रहे हैं। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पास इक्वेटोरियल ट्रफ से सप्ताह के अंत में दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने यात्रा, कृषि और कमजोर लोगों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोहरे से यातायात बाधित हो सकता है और ठंड से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

