सावधान! चक्रवाती तूफान के असर से बिगड़ा मौसम; बढ़ने वाली है ठंड, बारिश की भी चेतावनी

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, असम-मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में 25 नवंबर की रात/सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इस समय यातायात के दौरान भी सावधान रहने की सलाह दी गई है।

देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, ताजा कम दबाव क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अंडमान सागर पर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद यह और तीव्र होकर बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके अलावा कोमोरिन क्षेत्र पर बना ऊपरी हवा का चक्रवात भी सक्रिय है, जिसके प्रभाव से 25 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 30 नवंबर तक दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर तक भारी बारिश होगी। 28-30 नवंबर को कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। केरल और आंध्र प्रदेश में 29-30 नवंबर को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में मैदानी इलाकों का सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान 2-3 डिग्री और गिर सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, असम-मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में 25 नवंबर की रात/सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इस समय यातायात के दौरान भी सावधान रहने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में घने कोहरे की आशंका सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी गंभीर श्रेणी के करीब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर का समग्र एक्यूआई 382 रहा, जबकि 15 निगरानी केंद्रों ने 400 अंक से अधिक रीडिंग दर्ज की। सोमवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 पर पहुंच गया, जो लगातार 11वें दिन बहुत खराब श्रेणी में रहा। आईएमडी के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार के लिए आईएमडी ने मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।