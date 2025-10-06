सावधान! आज फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका; इन इलाकों में अलर्ट

आंध्र प्रदेश से रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कमजोर व रायलसीमा में सामान्य है।

मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बरसात होगी। इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। चक्रवाती तूफान शक्ति आज पश्चिम-दक्षिण दिशा में बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा। मछुआरों को 7 अक्टूबर तक उत्तर-पश्चिम और अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र तटों के पास समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

उत्तर-पश्चिम भारत में 6-7 अक्टूबर तक बदरा खूब बरसने वाले हैं। इस दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 6 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 8 अक्टूबर से अगले दो दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 6 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

9 तारीख तक खराब रहेगा मौसम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 6 से 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अगले 5 दिनों तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। केरल और लक्षद्वीप में 6 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है।