Weather Updates aaj ka mausam October 6 imd latest report up bihar delhi ncr barish सावधान! आज फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका; इन इलाकों में अलर्ट
Hindustan Hindi News
Weather Updates aaj ka mausam October 6 imd latest report up bihar delhi ncr barish

सावधान! आज फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका; इन इलाकों में अलर्ट

आंध्र प्रदेश से रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कमजोर व रायलसीमा में सामान्य है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:09 AM
मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बरसात होगी। इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है। चक्रवाती तूफान शक्ति आज पश्चिम-दक्षिण दिशा में बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा। मछुआरों को 7 अक्टूबर तक उत्तर-पश्चिम और अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र तटों के पास समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

उत्तर-पश्चिम भारत में 6-7 अक्टूबर तक बदरा खूब बरसने वाले हैं। इस दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 6 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 8 अक्टूबर से अगले दो दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 6 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

9 तारीख तक खराब रहेगा मौसम

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 6 से 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अगले 5 दिनों तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। केरल और लक्षद्वीप में 6 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है।

दक्षिण भारत में खूब बरसेंगे बदरा

आंध्र प्रदेश से रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कमजोर व रायलसीमा में सामान्य है। अगले 24 घंटों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। अगले 7 दिनों में आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर या एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगले पांच दिनों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर अगले 48 घंटों में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में और अगले 24 घंटों में रायलसीमा में गरज के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है।