सावधान! 4-5 डिग्री और गिरने वाला है तापमान, तेजी से बढ़ेगी ठंड; बारिश की भी चेतावनी
संक्षेप: जम्मू-कश्मीर में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घाटी में औसत तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
मौसम तेजी से करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में निचले क्षोभमंडल स्तर पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। हरियाणा, असम और कर्नाटक के आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में हैं। इसके प्रभाव से तमिलनाडु में 8 से 9 नवंबर तक बारिश होगी। केरल और माहे में 8 से 10 नवंबर तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस कम है। अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और इससे सटे मध्य भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री कम रहने का अनुमान है। आगामी 48 घंटों में मध्य और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। इसके बाद 4-5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद अगले 3-4 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात
जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घाटी में औसत तापमान एक से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई हिमपात के कारण घाटी में तापमान में गिरावट आई है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। अनंतनाग जिले के पर्वतीय रिसॉर्ट पहलगाम में शून्य से नीचे 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिससे पूरे क्षेत्र में शुष्क और ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
