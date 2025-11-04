Rain Alert: ठंड की आहट के बीच बारिश के आसार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट; यहां बरसेंगे बदरा

संक्षेप: मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश की उम्मीद है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 5 नवंबर तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। इस दौरा गरज और बिजली गिरने की चेतावनी है।

ठंड दस्तक देने लगी है। इस बीच, कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वोत्तर असम में चक्रवाती सर्कुलेशन भी बन रहा है। इनके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने और आंधी की संभावना है। 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 4-5 नवंबर को बिखरी हुई बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश की उम्मीद है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 5 नवंबर तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। इस दौरा गरज और बिजली गिरने की चेतावनी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में 4 से 6 नवंबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कर्नाटक में 5 से 7 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी भारत में भी 2-3 डिग्री की कमी अगले तीन दिनों में संभावित है।