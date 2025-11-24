सावधान! बढ़ने वाली है ठंड, शीतलहर और कोहरे का भी रहेगा प्रकोप; मौसम विभाग की चेतावनी जारी

संक्षेप: उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में मैदानी इलाकों का सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है। अब पश्चिम-उत्तर दिशा में बढ़ते हुए आज बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। अगले 36 घंटों में यह और तेज होकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिन दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 से 28 नवंबर तक अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और यनम में 24 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में मैदानी इलाकों का सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले चार दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी। महाराष्ट्र को छोड़कर पश्चिम भारत में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है।

दिल्ली की जहरीली हवा से कब तक राहत राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और एक्यूआई 391 दर्ज किया गया। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, सोमवार से बुधवार तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े 5 बजे आर्द्रता का स्तर 68 प्रतिशत रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है।