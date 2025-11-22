Hindustan Hindi News
सावधान! मौसम ले रहा करवट, बढ़ती ठंड के बीच होगी बारिश; IMD का इन इलाकों में अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 22-24 नवंबर तक आंधी-तूफान आने की आशंका है। इस दौरान बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की झक्कड़ हवाएं चल सकती हैं।

Sat, 22 Nov 2025 08:04 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण अंडमान सागर में नया मौसम सिस्टम सक्रिय हुआ है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसके बाद अगले 48 घंटों में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर यह और मजबूत हो सकता है। तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश का दौर जारी रहेगा। 22 से 24 नवंबर तक तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। केरल में 22-23 नवंबर, अंडमान-निकोबार में 22 और 25 नवंबर को बारिश होगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 22-24 नवंबर तक आंधी-तूफान आने की आशंका है। इस दौरान बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की झक्कड़ हवाएं चल सकती हैं। वहीं, पश्चिम मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 22 और 23 नवंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। पश्चिम और मध्य भारत में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। उत्तर-पश्चिम भारत में सप्ताह भर में 2-4 डिग्री की गिरावट संभावित है। उत्तर-पूर्व भारत में सप्ताह भर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी।

बिहार में कैसा है मौसम

IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में आगामी दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, शनिवार से राज्य के विभिन्न हिस्सों में रात का पारा गिरना शुरू हो सकता है, जिससे रात के समय ठंढ में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। अगले 48 घंटों तक प्रदेश में तापमान की स्थिति लगभग स्थिर बनी रहेगी। इसके बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बदलाव के चलते देर रात और सुबह के समय शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी भारत में हवाओं की दिशा बदलने और बादलों की कमी के कारण रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
