कड़ाके की ठंड के बीच खुशखबरी; घने कोहरे और शीतलहर से जल्द राहत, मौसम विभाग ने सब बताया

संक्षेप: Weather Updates: पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और फिर स्थिर रहेगा। महाराष्ट्र में अगले 1 दिन तक कोई बदलाव नहीं होगा।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। कश्मीर में रात का तापमान शून्य के नीचे बना हुआ है। यहां के कई अन्य स्थानों पर पारा गिरकर 0.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और शनिवार की सुबह प्रमुख शहर घने कोहरे की चादर से ढके नजर आए। हरियाणा और पंजाब कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। हरियाणा का भिवानी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के एसबीएस नगर जिले के बल्लोवाल सौंखरी में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा के अन्य स्थानों में अंबाला में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 6.2 डिग्री, गुरुग्राम में 4.9 डिग्री, रोहतक में 5.2 डिग्री, जबकि फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पंजाब के गुरदासपुर, बठिंडा और अमृतसर में भी कड़ाके की ठंड है, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 2.7 डिग्री सेल्सियस, तीन डिग्री सेल्सियस और 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला में पारा छह डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। इसके अलावा, दोनों राज्यों में कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई, जिसमें उनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ भी शामिल है, जहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिली। अलवर, नागौर, फतेहपुर और करौली सहित चार स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि, जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

ठंड से कब तक मिलेगी राहत मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है, उसके बाद 4 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और फिर स्थिर रहेगा। महाराष्ट्र में अगले 1 दिन तक कोई बदलाव नहीं, फिर 3 दिनों में 2-3 डिग्री बढ़ेगा। गुजरात में अगले 24 घंटे में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद 6 दिन तक स्थिर रहेगा। बाकी देश के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों (18 से 22 जनवरी तक) सुबह-रात में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम-मेघालय, पश्चिम बंगाल-सिक्किम में भी 18 से 21 जनवरी तक अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा रहेगा।

राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड राष्ट्रीय राजधानी लोगों को में ठंड से कुछ राहत मिली क्योंकि तापमान में मामूली वृद्धि हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। अन्य स्टेशनों की बात करें तो, पालम में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम था, जबकि लोधी रोड में भी न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था। दिल्ली में तड़के घना कोहरा छाया रहा। सफदरजंग में सुबह आठ बजे दृश्यता सबसे कम 150 मीटर दर्ज की गई, जो साढ़े आठ बजे तक बढ़कर 300 मीटर हो गई। पालम में सुबह साढ़े सात बजे दृश्यता 150 मीटर तक गिर गई, जो आठ बजे तक बढ़कर 300 मीटर हो गई। मौसम में सुधार के बावजूद, वायु गुणवत्ता में कोई राहत नहीं मिली।