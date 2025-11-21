Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Updates aaj ka mausam imd latest updates delhi ncr up bihar rainfall alert november
सावधान! बंगाल की खाड़ी में बना नया दबाव क्षेत्र, बढ़ती ठंड के बीच होगी झमाझम बारिश

सावधान! बंगाल की खाड़ी में बना नया दबाव क्षेत्र, बढ़ती ठंड के बीच होगी झमाझम बारिश

संक्षेप:

Weather Updates: केरल-माहे में 21-23 नवंबर, तटीय आंध्र प्रदेश व रायलसीमा में 26 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 21-22 नवंबर को कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट है।

Fri, 21 Nov 2025 08:01 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के तमाम हिस्सों में मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, लक्षद्वीप और मालदीव के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ रह है। दूसरी ओर, चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर नया कम दबाव क्षेत्र बनेगा। यह 24 नवंबर तक मध्य दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके प्रभाव से 21 से 26 नवंबर तक तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:वियतनाम में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, मरने वालों की संख्या 41 पहुंची

केरल-माहे में 21-23 नवंबर, तटीय आंध्र प्रदेश व रायलसीमा में 26 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 21-22 नवंबर को कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान में 21-24 नवंबर तक गरज-चमक के साथ 40-60 किमी/घंटा तक झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। उत्तर व मध्य भारत में ठंड बढ़ रही है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

इन इलाकों में शीतलहर से होगा सामना

मध्य प्रदेश में 21-22 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मध्य भारत में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 24 घंटे बाद 2-3 डिग्री की गिरावट संभव है। मछुआरों को 25 नवंबर तक दक्षिण अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुरुवार को तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। कराईकल क्षेत्र में हल्की बारिश हुई, जबकि पुडुचेरी में मौसम मुख्यतः सूखा रहा। 24 नवंबर के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में नया डिप्रेशन क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद यह आगे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। अगले 48 घंटों में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और तेज होने की प्रबल संभावना है। इसका सीधा असर मौसम पर होने वाला है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Weather Rain IMD अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।