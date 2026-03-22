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मौसम एक बार फिर लेगा करवट; तेज बारिश और आंधी की आशंका, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Mar 22, 2026 08:29 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22-24 मार्च तक कुछ खराब मौसम रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में 23-24 मार्च को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर में गरज-चमक बनी रहेगी।

मौसम एक बार फिर लेगा करवट; तेज बारिश और आंधी की आशंका, इन इलाकों में अलर्ट जारी

देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में उत्तर में फैला हुआ है। इसके अलावा, पूर्वी बांग्लादेश और पड़ोस में ऊपरी वायु चक्रवाती सर्कुलेशन निचले स्तर तक है। कर्नाटक, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में भी चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हैं। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इन सिस्टमों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा।

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उत्तर-पश्चिम भारत में 23 और 26 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश/बर्फबारी होगी। इस दौरान गरज और 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 26 मार्च को छिटपुट से बिखरी बारिश/बर्फबारी होगी। राजस्थान में 26 मार्च तक पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर भारत में असम-मेघालय में 23 और 24 मार्च को बारिश हो सकती है। साथ ही, इन इलाकों में गरज-चमक और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

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इन इलाकों में बारिश और तेज हवाएं

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22-24 मार्च तक कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में 23-24 मार्च को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर में गरज-चमक बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22-24 व 27-28 मार्च तक छिटपुट से बिखरी बारिश होगी। गरज और 30-50 किमी/घंटा हवाएं संभावित हैं। 24 मार्च को यहां ओलावृष्टि का खतरा है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 24-28 मार्च तक गरज-चमक वाली बारिश होगी।

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आईएमडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 22-23 मार्च को हल्की-मध्यम बारिश और गरज होगी। विदर्भ में 26 व छत्तीसगढ़ में 27-28 मार्च को बिजली गिरने की संभावना है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 23-25 मार्च तक गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में 22-24 मार्च व तेलंगाना में 22, 25-26 मार्च तक गरज-चमक और 30-50 किमी/घंटा तेज हवाओं का अलर्ट है। केरल में 22-24 व कोंकण-गोवा में 22-23 मार्च तक गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर, मार्च के अंतिम हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में फिर मौसम सक्रिय होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्री-मानसून जैसी गतिविधियां जारी रहेंगी।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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