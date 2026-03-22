मौसम एक बार फिर लेगा करवट; तेज बारिश और आंधी की आशंका, इन इलाकों में अलर्ट जारी

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22-24 मार्च तक कुछ खराब मौसम रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में 23-24 मार्च को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर में गरज-चमक बनी रहेगी।

देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में उत्तर में फैला हुआ है। इसके अलावा, पूर्वी बांग्लादेश और पड़ोस में ऊपरी वायु चक्रवाती सर्कुलेशन निचले स्तर तक है। कर्नाटक, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में भी चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हैं। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इन सिस्टमों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा।

उत्तर-पश्चिम भारत में 23 और 26 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश/बर्फबारी होगी। इस दौरान गरज और 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 26 मार्च को छिटपुट से बिखरी बारिश/बर्फबारी होगी। राजस्थान में 26 मार्च तक पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर भारत में असम-मेघालय में 23 और 24 मार्च को बारिश हो सकती है। साथ ही, इन इलाकों में गरज-चमक और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

इन इलाकों में बारिश और तेज हवाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22-24 मार्च तक कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में 23-24 मार्च को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर में गरज-चमक बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22-24 व 27-28 मार्च तक छिटपुट से बिखरी बारिश होगी। गरज और 30-50 किमी/घंटा हवाएं संभावित हैं। 24 मार्च को यहां ओलावृष्टि का खतरा है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 24-28 मार्च तक गरज-चमक वाली बारिश होगी।