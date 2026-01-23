Hindustan Hindi News
सावधान! ठंड के बीच आज कई राज्यों में होगी बारिश, बर्फबारी के भी आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

संक्षेप:

पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इस दौरान होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को होशियारपुर पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा।

Jan 23, 2026 07:11 am IST
उत्तर भारत में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर घाटी, हिमाचल के ऊंचे इलाकों और उत्तराखंड में 23 जनवरी को अलग-अलग भारी वर्षा/बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बरसात होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 23 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23-24 जनवरी को छिटपुट से बिखरी बारिश की उम्मीद है। इन इलाकों में 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में 23 जनवरी को ओलावृष्टि भी संभव है।

गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी 23 से 26 जनवरी के बीच गरज-चमक वाली बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान में उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि बाकी देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 24 से 26 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और राजस्थान में सुबह-रात घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। 23 जनवरी को हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मछुआरों को 23 से 27 जनवरी तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

पंजाब और हरियाणा में भीषण ठंड जारी

पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में गुरुवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इस दौरान होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, होशियारपुर पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा। अमृतसर में भी भीषण ठंड की स्थिती बनी रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बठिंडा में यह 5 डिग्री सेल्सियस रहा। पड़ोसी राज्य हरियाणा के भिवानी में भी भीषण ठंड रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करनाल में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि हिसार में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कश्मीर के गुलमर्ग और अन्य इलाकों में बर्फबारी

कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में गुरुवार को बर्फबारी हुई। श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलीं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में गुरुवार देर शाम से बर्फबारी शुरू हो गई। जम्मू-कश्मीर में एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में कुछ इंच ताजा बर्फ जमा हो गई है, लेकिन आखिरी रिपोर्ट आने तक मध्यम बर्फबारी जारी थी। कुपवाड़ा, बारामूला और शोपियां के अन्य क्षेत्रों विशेषकर ऊंचे इलाकों में भी हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने कहा था कि घाटी के मैदानी इलाकों समेत व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

