सावधान! ठंड के बीच आज कई राज्यों में होगी बारिश, बर्फबारी के भी आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

उत्तर भारत में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर घाटी, हिमाचल के ऊंचे इलाकों और उत्तराखंड में 23 जनवरी को अलग-अलग भारी वर्षा/बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बरसात होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 23 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23-24 जनवरी को छिटपुट से बिखरी बारिश की उम्मीद है। इन इलाकों में 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में 23 जनवरी को ओलावृष्टि भी संभव है।

गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी 23 से 26 जनवरी के बीच गरज-चमक वाली बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान में उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि बाकी देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 24 से 26 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और राजस्थान में सुबह-रात घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। 23 जनवरी को हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मछुआरों को 23 से 27 जनवरी तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

पंजाब और हरियाणा में भीषण ठंड जारी पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में गुरुवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इस दौरान होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, होशियारपुर पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा। अमृतसर में भी भीषण ठंड की स्थिती बनी रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बठिंडा में यह 5 डिग्री सेल्सियस रहा। पड़ोसी राज्य हरियाणा के भिवानी में भी भीषण ठंड रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करनाल में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि हिसार में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।