आज फिर बिगड़ेगा मौसम; भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान, वापसी से पहले मॉनसून उग्र

कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात में समस्या आई। आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:54 AM
मॉनसून विदा लेने से पहले अपनी झोली खाली कर रहा है। उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा। 25 सितंबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो 27 सितंबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश तटों को पार कर सकता है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और विदर्भ में 27 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही, 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महाराष्ट्र, गोवा और मराठवाडा में 23 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान तूफान और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली से मॉनसून के अगले दो दिन में विदा होने की उम्मीद है, जिससे मई से अब तक राजधानी में सामान्य से अधिक बारिश वाले इस मौसम का अंत हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और पिछले कई दिनों से बारिश दर्ज नहीं की गई है। ये मौसमी बारिश की वापसी के अनुकूल स्थितियां हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसमान साफ ​​व शुष्क रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस महीने दिल्ली में केवल आठ दिन ही बारिश हुई। सितंबर में कुल बारिश 136.1 मिलीमीटर तक पहुंच चुकी है, जो सामान्य 123.5 मिलीमीटर से अधिक है।

कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन ठप

पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कोलकाता में कई घरों व आवासीय परिसरों में पानी घुस गया। शहर में और अधिक बारिश होने की आशंका है। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

तेलंगाना में अगले सात दिनों तक भारी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र ने 24 सितंबर को छोड़कर अगले सात दिनों के दौरान तेलंगाना के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि के दौरान राज्यभर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। अगले पांच दिनों में सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेलंगाना में सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान यादाद्रि भुवनगिरी, मेडक और जनगांव जिलों के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई।