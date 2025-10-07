सावधान! नया पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, अभी और होगी बारिश; IMD का इन इलाकों में अलर्ट

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी बिहार और असम में ऊपरी हवाओं में चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 अक्टूबर तक बरसात होगी।

मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है, जो उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में 7 अक्टूबर को बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ बौछारें, बिजली और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बदरा बरस सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी मौसम खराब रहेगा। इसके अलावा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी बिहार और असम में ऊपरी हवाओं में चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 अक्टूबर तक बरसात होगी। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय और कर्नाटक में 7 से 10 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और यनम में 7 अक्टूबर को 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।

बंगाल में कैसा रहेगा मौसम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जैसे उप-हिमालयी जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। पहाड़ियों में विनाशकारी भूस्खलन के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर बंगाल के जिलों में बारिश में कमी आने का अनुमान लगाते हुए आईएमडी ने कहा कि 12 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मंगलवार सुबह तक उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। उत्तर बंगाल के किसी भी जिले में भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार सुबह तक दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।