Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Updates aaj ka mausam imd latest report November 9 delhi ncr up bihar cold
सावधान! मौसम ने तेजी से ली करवट, और ज्यादा गिरने वाला है तापमान; बारिश का भी अलर्ट

सावधान! मौसम ने तेजी से ली करवट, और ज्यादा गिरने वाला है तापमान; बारिश का भी अलर्ट

संक्षेप: पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 से 10 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रात का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4-7 डिग्री कम बना हुआ है।

Sun, 9 Nov 2025 08:53 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से केरल तक एक ट्रफ रेखा निचले क्षोभमंडल में फैली हुई है, जो तमिलनाडु से गुजर रही है। उत्तर भारत में पंजाब और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में तमिलनाडु में 9 नवंबर से 13 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई जगहों पर गरज के साथ बौछारें और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। केरल में रविवार को इसी तरह का मौसम रहेगा। केरल-माहे में 10 नवंबर तक गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, आज के मौसम पर IMD का क्या अनुमान

पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 से 10 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रात का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4-7 डिग्री कम बना हुआ है। दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रात का तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम है। अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री कम रहने का अनुमान है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट संभव है।

दिल्ली में पारा मौसम के सबसे निचले स्तर तक गिरा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा गिरने से सर्दी का असर महसूस किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात थी। रात का न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अधिकारियों ने ठंड का कारण पश्चिमी हिमालय में ताजा हिमपात के बाद दिल्ली में चल रही ठंडी हवाओं को बताया। साथ ही रात में आसमान साफ रहने के कारण रेडिएशन कूलिंग में वृद्धि हुई। मौसम विभाग ने रविवार को हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

बंगाल में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरा

अगले चार दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, क्योंकि सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी ने कहा कि रविवार को सुबह के समय पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। अगले सात दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में अगले तीन दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने का अनुमान है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार सुबह इसके 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

(एजेंसी इनपुट)

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
IMD Rain Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।