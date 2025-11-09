सावधान! मौसम ने तेजी से ली करवट, और ज्यादा गिरने वाला है तापमान; बारिश का भी अलर्ट

संक्षेप: पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 से 10 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रात का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4-7 डिग्री कम बना हुआ है।

मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से केरल तक एक ट्रफ रेखा निचले क्षोभमंडल में फैली हुई है, जो तमिलनाडु से गुजर रही है। उत्तर भारत में पंजाब और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में तमिलनाडु में 9 नवंबर से 13 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई जगहों पर गरज के साथ बौछारें और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। केरल में रविवार को इसी तरह का मौसम रहेगा। केरल-माहे में 10 नवंबर तक गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है।

पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 से 10 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रात का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4-7 डिग्री कम बना हुआ है। दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रात का तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम है। अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री कम रहने का अनुमान है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट संभव है।

दिल्ली में पारा मौसम के सबसे निचले स्तर तक गिरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा गिरने से सर्दी का असर महसूस किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात थी। रात का न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अधिकारियों ने ठंड का कारण पश्चिमी हिमालय में ताजा हिमपात के बाद दिल्ली में चल रही ठंडी हवाओं को बताया। साथ ही रात में आसमान साफ रहने के कारण रेडिएशन कूलिंग में वृद्धि हुई। मौसम विभाग ने रविवार को हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

बंगाल में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरा अगले चार दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, क्योंकि सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी ने कहा कि रविवार को सुबह के समय पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। अगले सात दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में अगले तीन दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने का अनुमान है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार सुबह इसके 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।