सावधान! मॉनसून फिर धारण कर रहा खतरनाक रूप, भारी बारिश के आसार; कई राज्यों में अलर्ट

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अन्य क्षेत्रों में अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:56 PM
देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में सक्रिय है और 20 अगस्त से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। साथ ही, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कल डिप्रेशन में बदल गया और अब दक्षिण ओडिशा के ऊपर है। यह अगले 12 घंटों में दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसके बाद कमजोर होकर एक मजबूत कम दबाव क्षेत्र बन जाएगा। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है।

पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में 19-20 अगस्त को भारी बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में आज व कल अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने कहा कि महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में 22 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। साथ ही, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना में 19 अगस्त को अति भारी बारिश होगी। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में 19-20 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। विदर्भ में आज अति भारी बारिश हो सकती है।

भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अन्य क्षेत्रों में अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 22 से 25 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले सात दिनों तक भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह जारी की है।